Rýchla reakcia USA: Sprísnili kontroly lietadiel Boeing 777 s motorom, aký začal horieť

Nariadenie amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) týkajúce sa lietadiel Boeing 777 s motormi typu Pratt & Whitney PW4000 prišlo po tom, ako takýto stroj spoločnosti United Airlines pristál po zlyhaní motora bezpečne na denverskom medzinárodnom letisku.

Pravý motor lietadla sa rozpadol v sobotu krátko po štarte z tohto letiska a kusy z neho dopadli na obývané oblasti. Podľa úradov neboli hlásené žiadne zranenia medzi 231 pasažiermi a desiatimi členmi posádky na palube ani u nikoho na zemi. Let UA328 smeroval do Honolulu na Havajských ostrovoch.

United Airlines v nedeľu oznámili, že dobrovoľne a dočasne vyraďujú svojich 24 aktívnych lietadiel tohto typu z prevádzky. Tieto aerolínie sú podľa FAA jedinými v USA, ktoré prevádzkujú inkriminované lietadlo. Používajú ho okrem nich ešte letecké spoločnosti v Japonsku a Južnej Kórei.

"Po včerajšom incidente sme dostali všetky dostupné údaje o bezpečnosti," uviedol FAA v stanovisku. "Na základe počiatočných informácií sme dospeli k záveru, že interval inšpekcií by mal byť skrátený pre duté lopatky, ktoré sú jedinečné pre tento typ motora, používané výlučne v lietadlách Boeing 777."

Japonské ministerstvo dopravy medzitým nariadilo spoločnostiam Japan Airlines (JAL) a ANA Holdings pozastaviť používanie lietadiel Boeing 777 s motormi PW4000, a to do rozhodnutia o prípadných ďalších opatreniach. Podľa ministerstva sa let JAL z letiska Naha na Okinave do Tokia vrátil 4. decembra 2020 späť, keď mu po asi 100 kilometroch zlyhal ľavý motor. Toto lietadlo je rovnako staré ako 26-ročný stroj United Airlines zo sobotňajšieho incidentu. ANA prevádzkuje 19 a JAL 13 týchto lietadiel.