FOTO Ľudia v Mjanmarsku vyšli opäť do ulíc: Uctili si aj prvú obeť protestov

RANGÚN - Tisíce demonštrantov vyšli aj v nedeľu do ulíc mnohých mjanmasrkých miest. K protestom došlo deň po krvavo potlačenej demonštrácii v druhom najväčšom mjanmarskom meste Mandalaj, kde polícia zastrelila pri rozháňaní davu dvoch ľudí. V nedeľu sa zároveň v mjanmarskom hlavnom meste Nepjito konal pohreb mladej ženy, prvej potvrdenej obete demonštrácií, informuje agentúra AP.

Mladú ženu postrelili 9. februára - dva dni pred jej 20. narodeninami - policajti do hlavy na demonštrácii v Nepjite. V piatok utŕženým zraneniam podľahla. Na smútočnom obrade v Nepjite sa v nedeľu zhromaždilo asi 1000 ľudí, vrátane starých rodičov obete, ktorí tam pricestovali z Rangúnu. Prvú obeť protestov, ktoré vyvolal nedávny vojenský prevrat v krajine, si v nedeľu uctilo aj približne 1000 demonštrantov v Rangúne, najväčšom mjanmarskom meste.

Ďalší veľký pokojný protest za účasti desaťtisícov ľudí sa konal v meste Mandalaj, kde polícia v sobotu zastrelila na demonštrácii v tamojších lodeniciach dvoch ľudí. Jednou z týchto obetí bol podľa miestnych záchranárov tínedžer, ktorého strela zasiahla do hlavy, pričom zraneniu okamžite podľahol. Ďalšia osoba bola postrelená do hrudníka a zomrela počas prevozu do nemocnice. Podľa vyjadrenia miestnych dobrovoľných záchranárov utrpelo zároveň v sobotu zranenia prinajmenšom 30 ďalších osôb, z toho asi polovica bola postrelená ostrými nábojmi. Sobotné násilnosti a použitie tzv. letálnych zbraní voči civilistom v Mjanmarsku odsúdili OSN, EÚ i USA.

Zdroj: SITA/AP Photo

Medzičasom mal - ešte v sobotu - v Rangúne podľahnúť streľbe aj ďalší demonštrant, okolnosti jeho úmrtia sú však zatiaľ nejasné, uvádza agentúra AP. Dodáva, že podľa informácií na sociálnych sieťach malo ísť o člena miestnej dobrovoľnej susedskej hliadky. Na Facebooku sa tiež objavili správy, že v noci na nedeľu zatkli prominentného mjanmarského herca Lu Mina, ktorý sa v ostatnom čase taktiež zapojil do demonštrácií a bol obvinený aj z podnecovania štátnych zamestnancov k protestným štrajkom. O zadržaní informovala jeho manželka.

Sociálna sieť Facebook v nedeľu tiež oznámila, že zo svojej platformy odstránila stránku prevádzkovanú mjanmarskými ozbrojenými silami, a to pre opakované porušovanie štandardov tejto spoločnosti "zakazujúcich podnecovanie násilia". K prevratu v Mjanmarsku došlo 1. februára, teda v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb.

Zdroj: SITA/AP Photo

Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav a zadržala popredných predstaviteľov civilnej vlády a ďalších politických lídrov. Puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov. Vo voľbách drvivo zvíťazila Národná liga za demokraciu (NLD), vedená laureátkou Nobelovej ceny mieru a de facto premiérkou Aun Schan Su Ťij.

Armáda po prevrate dosadila "prechodnú" vládu, ktorá bude podľa jej vyhlásení pri moci len do nových volieb. Proti prevratu v krajine už dva týždne prebiehajú masové demonštrácie. Protestujúci žiadajú návrat civilnej vlády a tiež prepustenie Aun Schan Su Ťij z väzby. Armáda medzičasom pozatýkala stovky ľudí, často štrajkujúcich štátnych zamestnancov, ktorí na protest pritom puču odmietali pracovať.