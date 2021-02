Súdny príkaz ich nezastavil: Malajzia deportovala vyše tisíc Mjanmarčanov

Deportácia sa zrealizovala aj napriek tomu, že v ten istý deň súd v malajzijskom hlavnom meste Kuala Lumpur vydal dočasný zákaz vykonávania repatriácií, približuje agentúra AFP. Ešte predtým autobusy a nákladné vozidlá prevážajúce migrantov dorazili na vojenskú základňu v meste Lumut na západnom pobreží Malajzie, kde zakotvili tri lode mjanmarského námorníctva. Spojené štáty a OSN tento kontroverzný plán kritizovali, pričom ľudskoprávne skupiny uviedli, že medzi zmienenými osobami sú aj žiadatelia o azyl.

Malajzia mjanmarských migrantov deportovala len niekoľko hodín po tom, čo ich vyhostenie kualalumpurský súd pozastavil. Voči vyhosteniu Mjanmarčanov vzniesli námietku organizácie Amnesty International a Asylum Access. Argumentovali, že ak by Malajzia poslala skupinu zraniteľných osôb späť do Mjanmarska, kde by im po februárovom prevrate mohlo hroziť nebezpečenstvo, porušila by tým svoje medzinárodné záväzky.

Napriek tomu lode s 1086 osobami na palube neskôr z malajzijského prístavu vyplávali. Úrady neposkytli vysvetlenie, prečo súdne nariadenie ignorovali, konštatuje AFP. Malajzijský minister pre prisťahovalectvo Khairul Dzaimee Daud uistil, že medzi deportovanými neboli ani žiadni príslušníci prenasledovanej mjanmarskej moslimskej menšiny Rohingov, ani nijakí žiadatelia o azyl.

Všetky deportované osoby podľa neho s návratom do vlasti súhlasili, pričom sa tak rozhodli z vlastnej vôle a neboli k tomu nútené. Dodal, že ide o ľudí, ktorí boli od roku 2020 zadržiavaní v imigračných strediskách. Ako pripomenula AFP, úrady predtým uviedli, že pôvodne malo byť vyhostených 1200 Mjanmarčanov, pričom nebolo bezprostredne jasné, prečo je ich konečný počet nižší.