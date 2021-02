KORONAVÍRUS pomohol polícii: Muž chcel radšej do väzenia, než tráviť lockdown so spolubývajúcimi

Muž, ktorého identitu polícia nezverejnila, telefonicky oznámil, že sa príde prihlásiť na stanicu v meste Burgess Hill. "Tento človek chcel radšej späť do väzenia, než aby musel tráviť čas s ľuďmi, s ktorými žije," uviedol zástupca polície. Strážcovia zákona ho zadržali a "mieri späť do väzenia, kde osamote strávi nejaký čas". Na svojich internetových stránkach o tom informoval britský denník The Guardian.

Ľudia v Anglicku v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu majú byť doma. Von môžu chodiť nakupovať, k lekárovi, do práce alebo si raz za deň zacvičiť. Vonku sa môžu stretnúť s jedným človekom, od ktorého musia udržiavať dvojmetrový odstup. The Guardian upozorňuje, že tieto obmedzenia znamenajú pre mnoho ľudí veľkú záťaž a stres.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Počet žiadostí o rozvod sa vlani v Británii zvýšil o 300 percent a mnoho ďalších ľudí uvažovalo o tom, že sa s partnerom alebo partnerkou rozíde. Právnici majú veľa práce kvôli čerstvo rozvedeným rodičom hádajúcim sa o to, komu z nich majú byť deti zverené do starostlivosti počas takzvaného lockdownu.