KORONAVÍRUS Zverolekári varujú: Nemaznajte sa s mačkou, keď ste v karanténe!

LIPSKO - Aj keď je to ťažké: Majitelia mačiek by mali dodržiavať určité preventívne opatrenia, keď sú v karanténe s koronavírusom. To zahŕňa aj nepúšťať mačku do postele a nebozkávať ju. Pretože vírus môže prejsť aj na zviera.

Majitelia mačiek, ktorí sú doma v karanténe s nákazou koronavírusom, by nemali radšej svojho domáceho malého "tigra" objímať. Toto radí profesor Uwe Truyen z Inštitútu pre hygienu zvierat a verejné veterinárne služby na univerzite v Lipsku.

Veterinárny lekár upozorňuje, že domáce mačky sa môžu aj od ľudí nakaziť koronavírusom, ak sú v blízkom kontakte s infikovanou osobou. Experimentálne štúdie preukázali, že domáce mačky môžu prenášať vírus na ďalšie mačky. Opačná cesta, t. j. prenos z mačiek na človeka, sa zatiaľ nedokázala.

Hrozia hnačky, zvracanie a plytké dýchanie

Koronavírusová infekcia sa u mačiek prejavuje podobne ako u ľudí. Niektoré infikované mačky nevykazovali vôbec žiadne príznaky, zatiaľ čo iné pocítili stratu chuti do jedla, hnačky, zvracanie, kašeľ alebo plytké dýchanie. Dobrá správa podľa Truyena spočíva v tom, že u mačiek sa vyvinie silná neutralizačná protilátková odpoveď, ktorá zabráni ich druhej infekcii.

Ak ste infikovaní koronavírusom alebo máte podozrenie na infekciu, mali by ste sa vyhýbať blízkemu kontaktu s mačkami. Ďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia. To zahŕňa nosenie rúška pri kontakte so zvieraťom. Pred a po dotyku s mačkou, jej jedlom alebo hračkami si dôkladne umyte ruky - najmenej 20 sekúnd.

Nemali by ste ich púšťať von

„Infikovaní majitelia domácich miláčikov by tiež nemali bozkávať svoje mačky, zdieľať s nimi uteráky alebo ich brať so sebou do postele,“ varuje Truyen. Postihnuté mačky by mali zostať v interiéri a nemali by sa púšťať von, aby nedošlo k infikovaniu iných mačiek.

V decembri 2020 bola prvýkrát od zavedenia povinného hlásenia začiatkom júla v Nemecku zistená u jednej mačky a psa nákaza koronavírusom. Mačka bola testovaná, pretože v jej domácnosti bol zistený Sars-CoV-2 a boli u nej nájdené protilátky.