Kuriózny prípad v Iráne: Požiar v elektrárni spôsobila mačka

Médiá uviedli, že mačka prenikla do elektrárne na ostrove Charg v Perzskom zálive a dostala sa do zóny, kde sa nachádza rozvodná skriňa. Prítomnosť mačky spôsobila skrat a požiar kábla, čo napokon prerástlo do veľkého požiaru. Mačka uhynula v plameňoch. Hasiči dostali zakrátko požiar pod kontrolu, ale elektráreň museli na niekoľko hodín odstaviť, takže približne 10.000 obyvateľov ostrova zostalo bez elektriny.