KORONAVÍRUS Rusko odobrilo prvú fázu výroby vakcíny Sputnik V v Srbsku

"Predbežne bola schválená prvá fáza výroby ruskej vakcíny Sputnik V na území Srbska," povedal Nenad Popovič, srbský minister bez portfólia, ktorý má na starosti inovácie. K oznámeniu došlo po tom, ako delegácia zložená z expertov z ruských ministerstiev obchodu a priemyslu aj odborníkov z Ruského fondu priamych investícií (RDIF), ktorý vývoj vakcíny Sputnik V spolufinancuje a predáva ju do zahraničia, navštívila spoločne so srbskými odborníkmi virologický inštitút Torlak v Belehrade. Podľa Popoviča bola ruská strana s návštevou spokojná a výrobu vakcíny v krajine tak povolila.

Minister dodal, že Srbsko by mala v priebehu nasledovných 15 dní navštíviť ďalšia skupina ruských odborníkov. Jej úlohou bude posúdiť, aké technické i technologické podmienky musí táto krajina splniť, aby bolo možné vyrábať na jej území vakcínu Sputnik V v plnom rozsahu. Podľa odbornej internetovej vedeckej publikácie Our World in Data sú Srbsko a Británia krajinami, ktoré v rámci Európy očkujú svojich obyvateľov proti novému koronavírusu najrýchlejšie.

Vakcínu proti novému koronavírusu podali v sedemmiliónovom Srbsku už vyše 600.000 ľuďom. Srbov očkujú ruskou vakcínou Sputnik V, vakcínu od čínskeho výrobcu Sinopharm aj vakcínou od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech. Od začiatku pandémie zaznamenali v tejto krajine už viac ako 400.000 prípadov nákazy novým koronavírusom a vyše 4000 súvisiacich úmrtí.