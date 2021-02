KORONAVÍRUS Chorvátsko v tom má jasno: Plánuje nakúpiť ruskú vakcínu Sputnik

Šéf chorvátskeho zdravotníctva sa v rozhovore pre televíziu HRT vyjadril, že jeho krajina s Ruskom už "nadviazala diplomatické kontakty... Ide len o nadstavbu v rámci vládnych snáh zaistiť bezplatnú vakcínu všetkým občanom," povedal na margo možného nákupu Sputnika V. Rozhodnutie podľa Beroša závisí len od dvoch kritérií - účinnosti a bezpečnosti ruskej vakcíny. V prípade potreby udelí chorvátsky regulačný úrad HALMED ruskej vakcíne predbežné schválenie na použitie, povedal.

Minister sa však nevyjadril, koľko vakcíny plánuje Chorvátsko od Ruska zakúpiť. Podľa spravodajského servera jutarnji.hr by malo ísť o najmenej milión dávok, ktoré by slúžili na zaočkovanie zhruba 500.000 obyvateľov. Napriek tomu, Európska lieková agentúra (EMA) - regulačný úrad EÚ - použitie Sputnika V zatiaľ neschválil, každý členský štát eurobloku je oprávnený samostatne uzatvárať zmluvy o nákupe vakcín od jednotlivých výrobcov. Maďarsko zostáva nateraz jedinou krajinou, ktorá má k dispozícii dávky ruskej vakcíny, avšak zaočkovaných ňou bolo zatiaľ len málo obyvateľov, približuje DPA. Počas nasledujúcich mesiacov by do krajiny mali doraziť ďalšie dva milióny kusov tejto očkovacej látky.