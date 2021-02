Brutálna vražda cyklistky! Rostislav (48) tvrdil, že s ňou mal sex omylom po jej smrti

Výnimočný trest 25 rokov navrhovala aj žalobkyňa Šárka Shariffová s ohľadom na okolnosti prípadu, brutálne prevedenie aj jeho trestnú minulosť. Aj napriek sexuálnemu sadizmu mužovi podľa nej ovládacie a rozpoznávacie schopnosti zostali. "Jeho priznanie nebolo úplné, dopustil sa najmenej troch násilných činností voči ženám. Takmer 20 rokov strávil vo väzení, trestnej činnosti sa dopustil po tom, čo bol v januári prepustený z väzenia, kde si odpykával desaťročný trest," uviedla žalobkyňa.

Obhajca tvrdil, že proces dostatočne nezodpovedal otázku ovládacích a rozpoznávacích schopností obžalovaného, ​​súd však doplnenie dokazovania zamietol. Užívané lieky podľa znalcov nemali vplyv na prípadné vymiznutie schopností, uviedol sudca Eduard Ondrášek. "Opakovane sa vyjadril, že nevie, prečo skutok urobil," uviedol obhajca. Ako poľahčujúcu okolnosť uvádzal priznania. Basler sa k vražde priznal, menil však popis udalostí, ktoré tomu predchádzali. "Ja som ju nechcel znásilniť, chcel som len prejsť do Bystrovian," tvrdil muž.

Sexuála deviácia

Podľa znalcov je Basler pre spoločnosť nebezpečný, odporučili preto zabezpečovaciu detenciu. Resocializácia je podľa nich vylúčená. U Baslera znalec z odboru sexuológie diagnostikoval sexuálnu deviáciu agresívny sadizmus. Muž má na konte štyri útoky na ženy v rokoch 1993, 1997, 2006 a vlani, kedy ženy napadol pri sexuálne trestnej činnosti nožom či udrel kovovou tyčou. Podľa znalca ide o podobný modus operandi. "Ide o sexuálny útok na neznámu ženu bez snahy o zbližovaciu fázu," uviedol znalec.

Prípad sa stal vlani 15. apríla. Žena išla podvečer na bicykli z olomouckej mestskej časti Chválkovice smerom na Bystrovany. Muž si podľa kriminalistov na cyklistku počkal na rázcestí pri božích mukách a zrazil ju autom. Naložil ju a odviezol do neďalekého lesíka. Keď odmietla výzvu na sex, vyzliekol ju, znásilnil a päťkrát udrel sekerou sečnou stranou do hlavy a trupu, bodol kuchynským nožom do krku a potom s najväčšou pravdepodobnosťou ešte škrtil rukou. Žena utrpela rad zranení, zomrela na mieste. Bezprostrednou príčinou bol krvácavý šok, vykrvácala z prerezanej krčnej žily.

Zvrátená obhajoba

Podľa portálu idnes.cz to však recidivista počas vyšetrovania videl inak. Obhajoval sa tým, že so ženou sa najprv dostal do sporu a potom ju napadol. Prečo presne to urobil, ale nedokázal zmysluplne vysvetliť. Tvrdil, že k sexu došlo "omylom" až v čase, keď už bola obeť po smrti. "Mŕtvu som zatiahol do remízky do porastu. Išla pani so psom, tak som myslel, že keď uvidí milencov ako súložia, tak pôjde ďalej," uviedol Basler.

"Skrýval som ju svojím telom, aby nebola vidieť krv. Pani sa zastavila desať metrov od nás, potom zavolala na psa a išla preč. Počas tej doby som robil pohyby ako pri súloži. Asi som mal erekciu, ale neviem, asi som do nej prenikol, tak nejako sa to stalo," vypovedal na polícii Basler.