Strašná smrť: FOTO Študenti šikanovali spolužiačku (†14), hodili ju do rieky

PARÍŽ - Keď sa 14-ročné dievča nevrátilo zo školy v Argenteuil, jej matka ju nahlásila nezvestnú osobu. V tom istom čase sa jej 15-ročný spolužiak vracal domov a priznal sa svojej matke, že 14-ročné dievča sotil do Seiny.

Polícia z mesta Argenteuil v severofrancúzskom departemente Val d'Oise našla v pondelok v Seine telo 14-ročnej Alishe Khalidovej. Bezpečnostné sily predtým upozornila matka 15-ročného Alishinho spolužiaka: Žena uviedla, že jej syn prišiel domov s krvavými škvrnami na oblečení. Potom sa jej priznal, že on a jeho 15-ročná kamarátka vrazili do školáčky a hodili ju do rieky.

Matka najskôr išla na miesto, ktoré jej syn označil. Tam našla dôkazy o tom, že medzi tínedžermi muselo dôjsť k potýčke. Medzi trávou na brehu rieky našla rukavicu a prameň vlasov. Keď sa vrátila domov jej syn a priateľka už medzitým zmizli.

Alisha sa po škole nevrátila domov. Zdroj: Reprofoto/ France TV Info

Alishu obidvaja šikanovali

Medzitým Alishini rodičia oznámili, že je nezvestná. Najprv si mysleli, že ich dcéra mohla utiecť z domu. Vyšetrovatelia našli telo študentky večer v Quai Saint-Denis, jeden meter hlboko v rieke. Počiatočné vyšetrenie súdnym lekárom vykazovalo známky úderov do hlavy a tváre.

Krátko po druhej hodine ráno polícia zadržala 15-ročného mladíka a jeho priateľku v dome jedného kamaráta. Skrývali sa tam. Podľa prokurátorov obeť a podozriví navštevovali rovnakú školu. Podľa správy France Bleu matka mŕtveho dievčaťa pred mesiacom nahlásila vedeniu školy, že jej dcéra je v škole šikanovaná.

Rodičia dievčaťa žiadajú spravodlivosť. Zdroj: Reprofoto/ France TV Info

„Povedala mi: ´Mami, mám veľké problémy, jeden chlapec a jeho priateľka mi hrozili smrťou,´“ povedala Jenny Khalidová pre portál La Depeche. „Volali ju štetka a obťažovali ju,“ dodala matka.

Výpovede spolužiakov potvrdzujú, že zosnulú opakovane urážali. Jeden zo zatknutých tínedžerov tiež údajne napadol dievčenský účet Snapchat s cieľom distribuovať intímny obsah, fotografie alebo videá.

Minulý týždeň malo dôjsť k sporu medzi 14-ročnou a 15-ročným podozrivým v priestoroch súkromnej strednej školy Cocgnac-Jay. V utorok by sa o tomto incidente diskutovalo so zúčastnenými študentmi a disciplinárnou komisiou školy. K tomu už nedošlo.