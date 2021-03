Rodina v šoku: VIDEO Príbuzný zastrelil dievčatko (†6), z dôvodu vraždy stratíte reč!

PASADENA - Keď malé 6-ročné dieťa v texaskej Pasadene upchalo toaletu, do príbuzného vošla zúrivosť: Vtrhol do bytu a niekoľkokrát vystrelil. Dievča smrteľne zasiahol. Mužovi teraz hrozí súdny proces za vraždu.

Je ťažké uveriť tomu, čo údajne viedlo k strašnej smrti malej Laurionne Walkerovej z Pasadeny v Texase. Ako informuje miestny americký spravodajský kanál KPRC-TV, malé šesťročné dievča zastrelil jej vlastný príbuzný. Z údajného dôvodu nielenže stratíte reč, ale vás aj poriadne nahnevá: Hovorí sa, že 35-ročný Raymeon Means vybuchol od hnevu, pretože dieťa upchalo toaletu a vytekala z nej voda.

Ako vypovedali susedia po smrteľnej streľbe, údajný páchateľ bol u nich a pýtal sa, či si všimli nejaké škody spôsobené vodou, pretože „to malé dieťa“ zablokovalo toaletu. Potom údajne došlo k hádke medzi členmi rodiny - so smrteľnými výsledkami.

Obvinenie z vraždy

Po štyroch alebo piatich výstreloch boli do domu privolaní policajti. Malá Laurionne Walkerová, ktorú guľky zasiahli, bola pôvodne prevezená do nemocnice, podľa správy KPRC-TV tam však zomrela. „Momentálne som stratila reč,“ povedala pre spravodajský kanál Walkerova stará mama Earline Housová. "Moja vnučka bola dieťa. Dnes ráno ju dvakrát strelili do hrude." Údajného páchateľa policajti zatkli a má byť obvinený z vraždy.