Marek v Británii znásilnil neplnoleté dievča! Podaril sa mu útek na Slovensko, dlho sa však netešil

Veľkú úlohu v incidente zohral významnú úlohu. Čin sa odohral na bujarej párty v liverpoolskej mestskej časti Kensington ešte v júli 2016. píše britský Daily Mail. Práve tu Marek neovládol svoje pudy a 11-ročné dievča znásilnil.

Po zadržaní Mareka políciou bol vypočúvaný aj na súde. Z väzby ho v októbri prepustili, ale zadržali mu jeho pas.

Tu zasiahla mladíková matka a oslovila britské úrady a požiadala o vydanie nového pasu. V žiadosti tvrdila, že pôvodný pas stratil. Úrady mu doklad vydali a Marek Slepčík utiekol na Slovensko.

Teenage boy, 16, raped 11-year-old girl at house party and fled to Slovakia while on bail, court hears https://t.co/v0F7u6kqsA — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 29, 2020

Sudca Andrew Menary neviní zo skutku len Mareka. Uviedol: "Keby si bol dospelý a cestoval takto na vlastnú päsť, bola by to významná priťažujúca okolnosť. Zdá sa však, že za tento skutok môžu skôr tvoji rodičia a mali by sa hanbiť za to, čoho sa dopustili."

Mladík si na Slovensku odsedel 145 dní. Britská strana na neho vydala medzinárodný zatykač. Na jeho základe ho 27. júla opäť poslali naspäť do Spojeného kráľovstva. Marek mal v čase znásilnenia nízky vek, tak ho odsúdili na štyri roky a desať mesiacov v nápravnovýchovnom ústave pre mladistvých.

To však nie je všetko. Marek bude mať aj záznam v registri sexuálnych deliktov.

K svojmu činu sa aj napokon nedávno pred súdom v Liverpoole priznal prostredníctvom videozáznamu. Pripustil, že znásilnil dievča mladšie ako 13 rokov. Najprv to všetko popieral, ale keď ho usvedčili vzorky spermií, napokon sa priznal.