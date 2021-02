VIDEO Polícia v Čile zastrelila pouličného umelca: V mestách vypukli masívne protesty

V sobotu bolo v turistami vyhľadávanom meste Panguipulli na juhu Čile podpálených niekoľko budov. Pouličné nepokoje sa preniesli aj do hlavného mesta Santiago. Polícia uviedla, že 27-ročný Francisco Martínez Romero bol smrteľne postrelený, keď sa odmietol podrobiť rutinnej kontrole totožnosti.

Na záberoch zdieľaných na sociálnych sieťach vidno niekoľkých policajtov, ktorí za bieleho dňa namierili zbrane na mladého muža uprostred ulice. Muž sa potom náhle priblížil k jednému z policajtov, ktorý mu z bezprostrednej blízkosti vystrelil na nohy a potom aj na hruď. Mladý muž sa zrútil na zem a bol na mieste mŕtvy.

Podľa polície jej príslušník konal v sebaobrane. Tvrdí totiž, že mladík mal pri sebe čepeľovú zbraň. Viacerí svedkovia však poukazujú na to, že išlo o cirkusové šable, ktorých čepele sú zaoblené, aby sa zabránilo zraneniu. Obyvatelia mesta Panguipulli na juhu krajiny ležiaceho v regióne Mapuche s väčšinovo pôvodným obyvateľstvom začali krátko po incidente demonštrovať proti polícii a potom zaútočili aj na radnicu, ktorá zhrela do tla, ako i na policajnú stanicu a miestny súd.

Video vyvolalo hnev ľudí aj iných častiach krajiny a oživilo kontroverzie okolo obvinení z policajnej brutality voči demonštrantom. Národný inštitút pre ľudské práva napr. uviedol, že poškodenie zraku pri streľbe údajne neletálnymi projektilmi vystrelenými políciou počas pouličných protestov, ktoré v Čile vypukli v roku 2019, utrpelo viac ako 450 ľudí.

