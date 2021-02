Vodca Al-Káidy na Arabskom polostrove bol vlani v októbri zadržaný, uvádza OSN

Generálny tajomník OSN António Guterres

NEW YORK - Vodca džihádistickej organizácie Al-Káida na Arabskom polostrove (AQAP) Chálid Batarfí bol vlani v októbri zatknutý na východe Jemenu. Podľa agentúry AFP sa to uvádza v správe OSN zverejnenej v noci na piatok v New Yorku.