KORONAVÍRUS Merkelová verí, že do konca leta by mohol byť zaočkovaný každý nemecký občan

Nemecká kancelárka Angela Merkelová

Zdroj: TASR/AP Photo/Martin Meissner

BERLÍN - Nemecká kancelárka Angela Merkelová odhaduje, že do konca leta by mohol byť zaočkovaný každý nemecký občan, ktorý o to prejaví záujem. Uviedla to v pondelok po videokonferencii s predstaviteľmi nemeckých spolkových krajín, predstaviteľmi EÚ a zástupcami výrobcov vakcín.