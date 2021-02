V januári zomrelo na KORONAVÍRUS v USA najviac ľudí od začiatku pandémie

Počas prvého mesiaca tohto roka evidovali v USA najmenej 95.245 úmrtí súvisiacich s touto nákazou, čo je v porovnaní s decembrom (77.486) o takmer 18.000 viac. V posledné dva januárové dni však v USA prvýkrát od začiatku decembra pribudlo za 24 hodín v nemocniciach menej ako 100.000 hospitalizovaných. V sobotu úrady potvrdili 97.561 hospitalizácii a v nedeľu 95.013. Menej než 100.000 hospitalizácii bolo naposledy zaznamenaných 1. decembra. Sedemdňový priemer počtu nakazených je ale stále približne rovnaký ako 1. decembra a priemerný počet denných úmrtí sa odvtedy viac než zdvojnásobil, píše CNN.

"Momentálne je to najhorší z možných scenárov. Je zima a ochladzuje sa, ľudia spolu trávia viac času a v Spojených štátoch stále existuje veľké množstvo ľudí, ktorí nenosia rúška a nedodržiavajú medzi sebou bezpečné vzdialenosti," uviedol Paul Offit z poradného výboru pre vakcíny Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Podľa Offita v priebehu nasledujúcich šiestich týždňov až dvoch mesiacov by v USA mohlo zomrieť v dôsledku ochorenia COVID-19 ďalších 100.000 až 150.000 ľudí. Táto prognóza podľa CNN odpovedá predpovediam akademikov z Inštitútu pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME) z Lekárskej fakulty Washingtonskej univerzity, podľa ktorých by v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov mohlo na ochorenie COVID-19 zomrieť ďalších zhruba 120.000 Američanov.

Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa v Spojených štátoch zaznamenali od začiatku pandémie vyše 26 miliónov prípadov a 441.319 úmrtí spojených s ochorením COVID.19. Americký prezident Joe Biden podpísal 21. januára - deň po svojej inaugurácii - desať výkonných nariadení týkajúcich sa boja proti koronavírusovej pandémii vrátane povinného nosenia rúšok v lietadlách, vlakoch či medzimestských autobusoch. V USA v súčasnosti denne dostane prvú dávku vakcíny zhruba milión obyvateľov. Biden má v pláne nechať zaočkovať prvou dávkou vakcíny počas prvých sto dní v úrade sto miliónov ľudí. Doteraz tam podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bolo podaných 31.123.299 dávok očkovacej látky proti novému koronavírusu, pripomína CNN.