FOTO Protesty proti sprísneniu interrupcií v Poľsku sa konali už tretí deň v poradí

Stovky demonštrantov blokovali v piatok večer okolo 20.00 h jeden z hlavných varšavských kruhových objazdov. Na plagátoch protestujúcich boli nápisy ako napríklad "Máte krv na rukách" či "Bolí ma, že ma Poľsko vešia na kríž". Marta Lempartová, jedna z líderiek organizácie Štrajk žien, protestujúcich v poľskej metropole povzbudzovala, aby pokračovali v boji. Ako príklad podľa agentúry AP uviedla Argentínu, kde sa po rokoch neúspešných pokusov podarilo vlani koncom decembra dosiahnuť legalizáciu interrupcií do 14. týždňa tehotenstva. Niektorí z účastníkov piatkového protestu vo Varšave mali na sebe i zelené šatky, známe práve z obdobných demonštrácií v Argentíne.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Policajti protestujúcich upozorňovali, aby dodržiavali protipandemické opatrenia vrátane odstupov. Počet demonštrantov v ostatných dňoch je výrazne nižší, než ich bolo počas masových protestov vlani, poznamenala DPA. Napriek tomu vyšli v stredu do ulíc tisíce ľudí. Vo štvrtok zadržala polícia 14 osôb, informoval Štrajk žien. Dôvodom bolo podľa polície to, že vošli na pozemok Ústavného súdu vo Varšave. V Poľsku je od stredy nelegálne vykonanie interrupcie pre vývojové chyby plodu. V tento deň totiž poľská pravicová vláda zapísala do zbierky zákonov verdikt tamojšieho ústavného súdu, ktorý vlani v októbri rozhodol, že interrupcie z dôvodu nezvratných vývojových chýb plodu sú protiústavné.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Vývojové chyby plodu zahŕňajúce rozsiahle spektrum poškodenia od Downovho syndrómu až po smrteľné choroby boli pritom v roku 2019 dôvodom pre takmer všetky z 1110 legálnych interrupcií vykonaných v Poľsku. Kroky poľskej vlády znamenajú takmer úplný zákaz interrupcií, ktoré sa po novom budú môcť vykonávať už len v prípadoch, ak tehotenstvo ohrozuje život či zdravie matky alebo je dôsledkom protiprávneho konania, ako napríklad znásilnenia či incestu. Hnev protestujúcich sa zameriava najmä na konzervatívnu vládnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS). Tá má totiž značný vplyv na poľský ústavný súd, ktorý sprísnenie legislatívy presadil, poznamenala DPA.