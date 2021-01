KORONAVÍRUS Šéf úradu britskej vlády má jasno: K prerušeniu dodania vakcín od AstraZeneca nedôjde

Spoločnosť AstraZeneca totiž oznámila, že v nasledujúcich týždňoch dodá na trh EÚ podstatne menej dávok, ako to vlani prisľúbila v rámci dohody s Európskou komisiou (EK). "Som si istý, že všetci chceme urobiť všetko pre to, aby čo najviac ľudí v krajinách, ktoré sú našimi priateľmi a susedmi, bolo zaočkovaných. Domnievam sa, že najlepšie to dosiahneme prostredníctvom dialógu a spolupráce," povedal Gove v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio.

Na otázku, či vláda umožní dodanie vakcín do EÚ, Gove uviedol: "Nie, najdôležitejšou vecou je to, že sa musíme uistiť, že harmonogram, ktorý bol dohodnutý a na ktorom je založený náš očkovací program, bude pokračovať."

Dodal, že dodanie vakcín, ktoré bolo plánované a zaplatené, by malo rozhodne pokračovať, pričom nedôjde k žiadnemu "prerušeniu". EK podpísala vlani s firmou AstraZeneca predbežnú kúpnu zmluvu na vakcínu, ktorá v tom čase ešte neexistovala. Jej oficiálne schválenie v EÚ sa očakáva v priebehu tohto týždňa.