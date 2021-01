KORONAVÍRUS Nemecko uzavrie hranice pre krajiny, kde sú rozšírené nové varianty

BERLÍN - Nemecko sa pripravuje na uzavretie svojich hraníc s cieľom zabrániť šíreniu nákazlivejších variantov nového koronavírusu, aby neohrozilo svoj pokrok v boji proti pandémii z uplynulých týždňov. Spolková vláda by sa mala na príslušnom pláne dohodnúť do piatka, uviedol vo štvrtok minister vnútra Horst Seehofer. Informujú o tom agentúry DPA a AFP.

Nemecko sa zameria na zákaz cestovania z oblastí, kde sú rozšírené nové varianty, povedal Seehofer novinárom pred videokonferenciou s rezortnými partnermi z členských štátov EÚ. Konkrétne spomenul Brazíliu, Britániu, Juhoafrickú republiku a Portugalsko, presnú definíciu "oblastí mutácie" však ešte Berlín podľa neho vypracuje na základe vedeckých kritérií.

Diskusie o tom, aké výnimky Nemecko povolí, stále prebiehajú, doplnil konzervatívny politik, podľa ktorého Berlín nebude čakať na spoločnú iniciatívu Európskej únie v súvislosti s hranicami, pretože nič nenaznačuje, že by nejaká mohla prísť v čase prijateľnom pre jeho krajinu. Lídri členských krajín EÚ sa minulý týždeň v princípe zhodli na výraznom obmedzení cestovania do Únie, no tiež v rámci nej.

Európska komisia následne navrhla prísnejšie pravidlá testovania a karantény pre krajiny a regióny s mimoriadne vysokou mierou infekcie. Vlády členských štátov teraz musia rozhodnúť, ako ich budú realizovať, píše DPA. Viaceré krajiny, ako napríklad Belgicko, už predpisy vstupu na svoje územie sprísnili; Nemecko ich uplatňuje pre cestujúcich z vyše 20 krajín od uplynulej nedele.

Seehofer tento týždeň hovoril o zvažovaní takmer úplného zastavenia leteckej dopravy do Nemecka. Zo štvrtkových výsledkov nového prieskumu inštitútu YouGov vyplýva, že väčšina Nemcov - 68 percent - by takýto zákaz privítala, odmieta ho len každý piaty oslovený. Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová pripustila, že takýto krok by mohol byť potrebný na zamedzenie nových infekcií. Vyzvala však Berlín, aby nepodnikal "príliš drastické" opatrenia, ktoré by mohli zasiahnuť hospodársku obnovu i dobré fungovanie zdravotníctva.