Joe Biden obnovuje známu prezidentskú tradíciu: FOTO Pozrite sa, koho si berie do Bieleho domu!

WASHINGTON - V Bielom dome sú prvé dámy, pričom Doug Emhoff (manžel viceprezidentky Kamaly Harrisovej) po prvýkrát druhý pán a sú tu aj prvé psy. Potom prišiel fanatik na hygienu Donald Trump - a prvýkrát za viac ako storočie (!) bol americký prezident bez psa. Toto sa mení s inauguráciou Joea Bidena: Prináša so sebou svojich psov Champa a Majora - druhého z nich dostal z útulku pre zvieratá v roku 2018. A podľa všetkého by mala nasledovať aj prvá mačka.

S Joeom Bidenom by sa do Bieleho domu mala vrátiť nielen politická normalita a pokojné vládnutie - ale aj psy. Nový americký prezident privedie do svojho nového bydliska a zamestnania svojich nemeckých ovčiakov Champa a Majora. Sedemdesiatosemročný rodák pokračuje v tradícii prerušenej jeho predchodcom Donaldom Trumpom - napriek bolestivým skúsenostiam.

Koncom novembra utrpel Biden malú zlomeninu na pravej nohe pri hraní sa s Majorom. Víťaz prezidentských volieb z 3. novembra si musel pripnúť ortopedickú čižmu a odvtedy počas svojich vystúpení kríval. Zdá sa, že náklonnosti k jeho psom to nijako neuškodilo.

Biden a jeho manželka Jill v roku 2018 zobrali Majora z útulku a prijali ho za svojho. Champ je v spoločnosti Bidenovcov od roku 2008.

Bidenova manželka s oboma psíkmi. Zdroj: twitter.com/DrBiden

Trump bez psa

Trump bol prvým prezidentom po viac ako 100 rokoch, ktorý do Bieleho domu nepriviedol psa. „Ako by som vyzeral, keby som venčil psa na trávniku v Bielom dome?“ Spýtal sa raz a urobil grimasu.

Nielenže sa do Bieleho domu nasťahujú dva psy - Bidenovci si zjavne chcú zaobstarať aj mačku. Podrobnosti o prvej mačke zatiaľ nie sú známe.