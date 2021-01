KORONAVÍRUS Študenti vo Francúzsku vyšli do ulíc: Žiadajú obnovenie výučby

PARÍŽ - Študenti po celom Francúzsku protestovali v stredu voči opatreniam zavedeným proti šíreniu ochorenia COVID-19, pretože, ako sa vyjadrili, samota a finančná neistota ich doviedli na pokraj zúfalstva. Uviedla to agentúra AFP.

Vo štvrtok by sa znepokojení univerzitní študenti mali stretnúť s prezidentom Emmanuelom Macronom, od ktorého požadujú návrat k riadnej výučbe, ktorú pre pandémiu pozastavili. Na vyučovaní v učebniach by sa zatiaľ od 25. januára mohli v polovičných skupinách zúčastňovať študenti prvého ročníka. V Paríži protestovali stovky študentov oháňajúc sa sloganmi ako "nekompetentní politici" či "študenti v agónii".

Melanie Luceová, prezidentka Národnej študentskej únie vo Francúzsku (UNEF), povedala, že výučba by mala byť prístupná pre "všetkých študentov", aj keby to malo znamenať, že pre obmedzené počty bude potrebné prijať viac učiteľov či zdvojnásobiť výučbu. "Myslíme si, že vláda si neuvedomuje závažnosť situácie," dodala s tým, že protesty sú zamerané na "obranu životných podmienok a štúdia". Približne 250 študentov vyšlo do ulíc aj v meste Rennes.

"Som zúfalý zo svojej samoty na 18 štvorcových metroch. Dnes som dostal prvú prednášku v PDF a vraj sa s tým mám vyrovnať. Niektorí učitelia si nedajú ani len tú námahu, aby pripravili videokonferenciu," posťažoval sa 21-ročný Josselin. Podľa UNEF študenti naliehavo potrebujú núdzový plán vo výške 1,5 miliardy eur na okamžité zvýšenie grantov a pomoci pri platbách za ubytovanie. Prezident Macron sa vo štvrtok stretne so študentmi Univerzity Paris-Saclay, aby spolu prediskutovali ich situáciu. Podľa vládnych zdrojov by mohli byť na pomoc študentom zavedené nové opatrenia.