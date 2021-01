Nová štúdia dáva nádej: KORONAVÍRUS sa môže stať neškodným ako nádcha

Koronavírusy sprevádzajú ľudstvo už celé veky - sú zodpovedné za približne každé tretie prechladnutie. Spravidla s takýmito patogénmi prichádzate do styku v detstve. Akonáhle infekcia skončí, ste zvyčajne imúnni voči progresii vážneho ochorenia po zvyšok svojho života, vysvetľuje Lavine v štúdii, ktorá bola publikovaná v časopise Science.

„Nová infekcia môže prísť do jedného roka. Ale keď sa to stane, príznaky sú mierne a vírus sa vylučuje z tela rýchlejšie,“ informovala infektologička o koronavírusoch. Lavine vychádza z predpokladu, že imunita sa voči SARS-CoV-2 správa podobne ako proti ostatným koronavírusom, ktoré sú známe už dlho.

SARS-CoV-2 sa stane neškodnejším, ale nikdy úplne nezmizne

Málokedy sa s takýmito vírusmi stretnete prvýkrát v dospelosti - vo väčšine prípadov ste infikovaní ako malé dieťa. Zvyčajne sa to stane vo veku od troch do piatich rokov, pretože nemáte žiadne protilátky. Miera úmrtnosti je v tejto vekovej skupine veľmi nízka - dokonca aj pri novom type koronavírusu. Potom by však zostala aspoň čiastočná celoživotná imunita, ktorá by mala tendenciu viesť k asymptomatickým, kratším priebehom chorôb. Vírus by sa mohol stať neškodnejším, ale nikdy úplne nezmizne zo scény.

Hromadné očkovanie by sa mohlo stať nadbytočným

Z dlhodobého hľadiska by úmrtnosť na koronavírus mohla byť dokonca nižšia ako sezónna chrípka, t. j. pod 0,1 percenta. Potom by už nebolo potrebné hromadné očkovanie, aby sa udržal patogén pod kontrolou. Z dlhodobého hľadiska by stačilo, ak by sa vakcínou chránili iba obzvlášť ohrozené rizikové skupiny, ak sa Lavineovej modelový výpočet ukáže pravdivým. Môže sa však tiež stať, že vírus - ako to bolo v prípade MERS - sa stáva pre deti čoraz nebezpečnejším. V takom prípade by stále zostali nevyhnutné rozsiahle vakcinačné programy.