KORONAVÍRUS Vedci podporujú očkovanie: Odporúčajú nastaviť aj ďalšie opatrenia

Iniciatíva odporúča, aby boli čo najskôr zaočkovaní starší ľudia, a to predovšetkým v prostrediach, kde je riziko rýchleho šírenia infekcie medzi takéto skupiny najvyššie (zariadenia sociálnych služieb, nemocnice). "Oni sú najčastejšími obeťami, aj keď ich je v populácii málo a ich prednostné očkovanie tak môže zachrániť množstvo životov a rýchlo odbremeniť nemocnice," skonštatovali vedci. Verejnosť ubezpečujú, že vakcíny používané na Slovensku schvaľuje Európska lieková agentúra, ktorá používa spoľahlivé vedecké metódy na posúdenie účinnosti a nežiaducich účinkov vakcín.

Veda pomáha víta snahu vlády hľadať lepšie riešenia v oblasti testovania, upozorňuje však, že novoprijaté opatrenia obsahujú nemalé riziká, ktorým možno predísť použitím účinnejších nástrojov uplatňovaných v zahraničí. "Odporúčame zabezpečiť dostatočne vysokú kapacitu priebežného bezplatného testovania pre obyvateľstvo tak, aby bolo čo najlepšie dostupné pre všetkých, ktorí sa chcú otestovať. Ľudia s príznakmi ochorenia COVID-19 by mali mať možnosť sa otestovať bezodkladne vrátane víkendov a večerných hodín a tí, ktorí prišli do styku s infikovanou osobou alebo potrebujú potvrdenie o negatívnom teste, by mali by mať možnosť sa objednať na vhodný termín vopred," skonštatovala iniciatíva.

Zdroj: SITA/Szilard Koszticsak/MTI via AP

Akékoľvek testovanie musí byť podľa vedcov a odborníkov spojené s priebežným overovaním parametrov použitých testov, aby sa tak predišlo zbytočným omylom a zníženiu dôvery obyvateľstva k testovaniu. Iniciatíva pripomína ľuďom, že aj keď majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19, mali by zostať naďalej obozretní a vyhýbať sa rizikovému správaniu.

"V identifikovaných lokálnych ohniskách epidémie a ich bezprostrednom okolí odporúčame vykonať promptné opakované intenzívne testovanie. Ohniská odporúčame identifikovať posilnenými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva analýzou dát z bežného testovania," radí Veda pomáha. V prípade veľmi zlej situácie odporúča testovanie kombinovať s lokálnymi obmedzeniami mobility a prísnou kontrolou.

Zdroj: SITA/AP Photo/Emrah Gurel, File

Pripraviť by sa podľa iniciatívy mala aj trasovacia infraštruktúra regionálnych úradov zdravotníctva tak, aby sa čo najskôr po poklese počtu nových prípadov na únosnú hranicu dokázal opätovne spustiť efektívny systém trasovania a indikácie na testy. Pri trasovaní by sa podľa odborníkov mohli prípadne využívať aj elektronické zdieľané aplikácie tak ako v zahraničí. Za potrebné považujú analyzovať dostupné dáta z testovania a aktívne vyhľadávať lokálne ohniská infekcie.

Školy by sa podľa iniciatívy Veda pomáha mali otvoriť okamžite, ako to situácia umožní. "Považujeme to za najvyššiu dlhodobú prioritu našej spoločnosti po záchrane životov," skonštatovali vedci. Otvorené školy si v súčasnej pandemickej situácii vedia predstaviť len v kombinácii s prioritným očkovaním pedagógov a pravidelným testovaním žiakov a zamestnancov škôl. Odporúčajú preto pokračovať v príprave pravidelného testovania v školách. Iniciatíva vyzvala ľudí, aby naďalej zotrvali v prísnom dodržiavaní opatrení na zníženie mobility a kontaktov.