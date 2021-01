Bidena a Harrisovú čaká inaugurácia: Trump v rozlúčkovom prejave novej vláde zaželal všetko dobré

"Tento týždeň inaugurujeme novú administratívu a modlíme sa, aby úspešne udržala v Amerike bezpečnosť a prosperitu," povedal Trump v prejave, ktorý Biely dom zverejnil v utorok na svojej oficiálnej webovej stránke. Novej vláde takisto zaželal "všetko dobré".

Trump vo svojom prejave vyslovil poďakovanie viacerým ľuďom a inštitúciám vrátane svojej rodiny, viceprezidenta Mikea Pencea a ďalších členov svojej vlády. "Zo všetkých najviac sa chcem poďakovať Američanom," povedal. Pôsobenie vo funkcii prezidenta bola pre Trumpa podľa jeho slov česť. "Ďakujem za túto mimoriadnu príležitosť," dodal.

Odchádzajúci prezident pripomenul daňové reformy svojej vlády, uzavretie novej obchodnej dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), zavedenie ciel voči Číne i boj s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. "Som obzvlášť hrdý na to, že som bol prvý prezident za celé desaťročia, ktorý nezačal nové vojny," povedal. Pripomenul i dohody, ktoré USA dosiahli v oblasti Blízkeho a Stredného východu.

Členské krajiny NATO podľa Trumpa prispievajú do rozpočtu Aliancie o "miliardy dolárov viac" ako v čase jeho príchodu do funkcie. Upozornil i na založenie Vesmírnych síl Spojených štátov i kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov. "Vo funkcii sme potvrdili troch nových sudcov Najvyššieho súdu USA a vymenovali sme takmer 300 federálnych sudcov," povedal. Takisto pripomenul aj opatrenia v súvislosti s bezpečnosťou na hraniciach.

Nový prezident Biden oficiálne nastúpi do úradu v stredu 20. januára. Demokratický kandidát Biden zvíťazil v prezidentských voľbách 3. novembra minulého roka. Jeho súper, republikánsky kandidát a úradujúci prezident Trump, odmietal priznať svoju porážku a snažil sa dosiahnuť zmenu volebných výsledkov, pripomína AP.

Stredajšiu plánovanú inauguráciu komplikujú bezpečnostné obavy po útoku podporovateľov odchádzajúceho prezidenta Trumpa na budovu Kapitolu, sídla amerického Kongresu, zo 6. januára. Z tohto dôvodu v hlavnom meste rozmiestnili tisíce príslušníkov Národnej gardy. Trump už skôr oznámil, že sa na inaugurácii nezúčastní.

Biden a Harrisová sú vo Washingtone, uctili si tam obete koronavírusu

Budúci prezident Spojených štátov Joe Biden pricestoval v utorok do hlavného mesta Washington. Tam si spolu s budúcou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou uctil viac ako 400.000 obyvateľov USA, ktorí podľahli chorobe COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

"Niekedy je ťažké spomínať (na zosnulých), avšak tak sa s tým vyrovnávame," povedal Biden v krátkom prejave pri Lincolnovom pamätníku deň pred tým, ako sa ujme prezidentského úradu. Bazén pamätníku lemovalo 400 svetiel, predstavujúc 400.000 zosnulých, informovala americká televízna stanica CNN.

"Mnoho mesiacov sme smútili osamote. Dnes večer smútime a začíname proces ozdravenia spoločne," uviedla Harrisová, prvá žena-viceprezidentka v dejinách USA. Verejnosť sa spomienke nemohla zúčastniť v dôsledku epidemiologických opatrení, pripomína AFP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Joe Biden, ktorý sám zažil veľkú tragédiu a je známy svojimi prejavmi empatie, zdôrazňuje potrebu zjednotiť národ po chaotických štyroch rokoch vlády odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa, komentuje AFP. Bidenova žena Neilia a dcéra Naomi zomreli pri dopravnej nehode v roku 1972 a jeho dvaja synovia Beau a Hunter utrpeli zranenia.

Počet úmrtí v spojitosti s koronavírusom SARS-CoV-2 je v USA absolútnych číslach celosvetovo zďaleka najvyšší, hoci niektoré iné krajiny zaznamenávajú viac mŕtvych v pomere k svojmu obyvateľstvu, napríklad Taliansko, Británia a Belgicko. USA začali očkovať svojich obyvateľov v polovici decembra. Biden prisľúbil, že počas prvých 100 dní v prezidentskom úrade bude podaných 100 miliónov dávok.

Bidenovu inauguráciu, ktorá sa odohrá v stredu, komplikujú bezpečnostné obavy po útoku podporovateľov odchádzajúceho prezidenta Trumpa na budovu Kapitolu, sídla amerického Kongresu, zo 6. januára. Z tohto dôvodu v hlavnom meste rozmiestnili tisíce príslušníkov Národnej gardy.