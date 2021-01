Škandál v Nemecku! Nadšenci zimy sa sánkujú cez masové hroby v bývalom koncentračnom tábore

"Cez víkend sme tu mali silnú prevádzku," povedal Jens-Christian Wagner magazínu Der Spiegel. Parkovisko pri pamätníku v blízkosti durýnskeho Weimaru podľa neho zaplnili kvôli snehovej nádielke milovníci zimných športov a nie záujemcovia o prehliadku. "Niektoré stopy po sánkach končili u masových hrobov," dodal.

#Rodeln und Skilaufen machen Spaß. Und eine schöne Winterlandschaft wie derzeit in #Buchenwald lockt ins Freie. Trotzdem... Uverejnil používateľ Buchenwald Memorial | Gedenkstätte Buchenwald Utorok 12. januára 2021

Podľa riaditeľa je pochopiteľné, že ľudia mieria do prírody, mali by však rešpektovať pravidlá a v areáli pamätníka sa správať úctivo a s patričnou pietou k desiatkam tisíc ľudí, ktorí tu prišli o život. Podľa neho je neprijateľné, že sem ľudia prichádzajú za športom alebo na prechádzku so psami. "Športové aktivity narušujú pokoj mŕtvych. S časovým odstupom ľudia strácajú historickú citlivosť," posťažoval sa Wagner.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jens Meyer,file

V Buchenwalde medzi vytvorením tábora v roku 1937 a jeho oslobodením americkou armádou v apríli 1945 zahynulo asi 56-tisíc ľudí. Ďalších viac než 20-tisíc prišlo o život v pobočnom tábore, vytvorenom kvôli výrobe rakiet V2. Buchenwaldom prešlo aj približne 7800 Čechoslovákov, vrátane spisovateľov Ferdinanda Peroutka, Josefa Čapka a Arnošta Lustiga.