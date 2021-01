Narodila sa v Osvienčime: FOTO Príbeh ženy, ktorý zobrazuje traumu z najtemnejších čias ľudstva

Angela Orosz sa svojej matke Vere narodila v 7. mesiaci tehotenstva. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby miestom jej narodenia nebol koncentračný tábor Osvienčim a jej mama nebola vybraná na experimenty známym „anjelom smrti“ – doktorom Mengelem.

Rodičia Angely Orosz, ktorá má dnes 76 rokov a žije v kanadskom Montreale, boli maďarskí Židia. V máji roku 1944 počas deportácii sa spoločne dostali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, no na rampe manželov hneď rozdelili. Tam sa videli naposledy. Tibor zomrel na vyčerpanie, mal iba 32 rokov. Veru si neskôr vybral doktor Mengele na svoje experimenty.

Angeliny rodičia Vera a Tibor Zdroj: Spektrum

"Vždy som poznala Osvienčim. Nebolo dňa, kedy by som toto slovo nepočula doma, Osvienčim, ​” citoval Angelu portál ctvnews.ca. Čo to slovo znamená a čo sa tam stalo, však úplne pochopila, až keď bola staršia.

Život jej zachránilo, že sa nerozplakala

Angela Orosz sa narodila 21. decembra 1944. Pri pôrode pomáhalo niekoľko ďalších väzenkýň. Bábätko vážilo iba čosi viac než 1 kilogram v dôsledku matkinej podvýživy a lekárskych experimentov. Bolo také zoslabnuté, že ani poriadne nezaplakalo, čo mu nakoniec zachránilo život. Keby ho začuli strážcovia, znamenalo by to rozsudok smrti. Už o tri hodiny neskôr sa musela Vera dostaviť na nástup a tváriť sa, že sa nič nestalo.

Zdroj: Spektrum

Dieťa bolo šesť týždňov ukrývané pod handrami na matkinom vrchnom lôžku. Oficiálne nemalo žiadne meno až do 27. januára 1945, kedy bol tábor oslobodený sovietskými vojakmi. Podľa záznamov múzea v Osvienčime je Angela jedným z iba dvoch detí, o ktorých je známe, že sa v tábore narodili a prežili.

Zdroj: Spektrum

Vera sa vrátila do Maďarska a vydala sa za vdovca Sandora Polgara, ktorý jej pomohol získať rodný list pre Angelu a sám mal syna. Zomrel v roku 1957. Angela sa dostala na bežnú novorodenockú hmotnosť tri kilogramy až ako ročná. Jediná, ktorá verila, že to dieťa prežije, bola matka. Do siedmich rokov Angelu neposlúchali nohy a krehké zdravie ju sprevádza po zvyšok života. Po nástupe do školy žiadala od matky, aby zmenila jej miesto narodenia. Vera to odmietla a povedala jej, že je to odkaz, ktorý bude vysvetľovať ľuďom, keď vyrastie, aby pochopili, čo znamená. Toto poslanie sa nakoniec aj vyplnilo.

Zdroj: Spektrum

Emigrácia do Kanady

Angela sa stala učiteľkou a v roku 1965 sa vydala za Josepha Orosza, s ktorým majú dcéru Katy. Mladá rodina utiekla z komunistického Maďarska v decembri 1973 pod zámienkou návštevy svojej matky Very, ktorá sa v roku 1966 presťahovala do kanadského Montrealu za nevlastným synom. Angela v roku 1982 porodila syna. Jej matka zomrela v roku 1992 na rakovinu, iba deň po 47. výročí oslobodenia Osvienčimu. Katy získala doktorát z výskumu rakoviny na McGillovej univerzite. Angela od roku 2020 žije v Montreale v komplexe asistovaného bývania.

Zdroj: Spektrum

O hrôzach holokaustu začala Angela verejne hovoriť až ako 60-ročná. Svoje rodisko prvýkrát navštívila v roku 2015, keď mala 70. V tom istom roku vypovedala na súde proti Oskarovi Gröningovi, účtovníkovi z Auschwitzu. "Prežila som z nejakého dôvodu, pretože mám poslanie hovoriť za tých, ktorí rozprávať nemôžu. Mám poslanie... stáť a ukazovať prstom na tých, ktorí sú zodpovední za nehumánnosť, do ktorej som sa narodila," uviedla. Gröninga odsúdili na štyri roky väzenia.

Vzťah matky a dcéry poznačený traumou

Zdroj: Spektrum

Angela, ktorá prežila koncentračný tábor, založila si rodinu a svojej dcére Katy s materinskou láskou odovzdala aj traumu z holokaustu. Aby Katy zabránila ďalšiemu traumatizovaniu svojich potomkov, rozhodla sa so svojou mamou vrátiť na miesta, späté s jej minulosťou.

Zdroj: Spektrum

Navštívili Angelinu vlasť - Maďarsko, ďalej Poľsko, Nemecko, ale aj Izrael a stretli sa s viacerými nemeckými psychoterapeutmi či dokonca pápežom Františkom. Na ceste sa postavili zoči voči svojej bolesti, aby sa mohli vydať smerom k uzdraveniu.

Zdroj: Spektrum

Filmárska dvojica, ktorá ide až pod povrch

Maďarský producent Andras Takacs s partnerkou Eszter Cseke sa k príbehu Angely Orosz dostali vďaka príprave na seriáli o pôrodoch v rôznych kultúrach po celom svete. Avšak počas mapovania príbehu dieťaťa z Osvienčimu získali nielen skvelý materiál na originálny dokument, ale v Angele našli aj inšpiratívnu priateľku a novú prababičku pre ich dieťa.

Zdroj: Spektrum

Putovanie Angely Orosz za uzdravením si môžu diváci pozrieť v dokumente Narodená v Osvienčime (Born in Auschwitz), ktorý sa bude vysielať v stredu 27. februára o 22.00 h. na televíznej stanici Spektrum.