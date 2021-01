KORONAVÍRUS Zelenskyj vyzval EÚ, aby Ukrajine pomohla pri obstarávaní vakcín

"Je nesmierne dôležité získať vakcíny," uviedol Zelenskyj po rokovaniach s novozvolenou moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou, ktorá je na Ukrajine na svojej prvej zahraničnej ceste od nástupu do funkcie koncom roka 2020. Zelenskyj ďalej povedal, že pokiaľ ide o spoločný nákup a dodávky vakcín, EÚ by mala "venovať osobitnú pozornosť" postsovietskym štátom, ktoré sa usilujú o rozvoj užších vzťahov s Bruselom - vrátane Ukrajiny a Moldavska. Ukrajina, 40-miliónová krajina so zabehnutým zdravotným systémom, eviduje k utorku viac ako 1,1 milióna prípadov nákazy koronavírusom nového typu a 20.019 úmrtí.

AFP pripomenula, že minulý týždeň 13 členských štátov EÚ naliehalo na Brusel, aby pomohol východným susedom bloku s očkovaním. Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko a ďalšie členské štáty v spoločnom liste vyzvali Európsku komisiu, že "EÚ musí ísť nad rámec súčasných iniciatív". Niektorí promoskovskí politici lobujú za to, aby sa na Ukrajine očkovalo vakcínou Sputnik V vyvinutou v Rusku. Rezort zdravotníctva však túto iniciatívu zatiaľ odmietol, kritici totiž považujú ruskú vakcínu za "geopolitický nástroj".

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba toto stanovisko zopakoval aj v utorok, keď Sputnik V označil za "propagandistický nástroj". Podľa jeho názoru "Rusku nezáleží na zdraví Ukrajincov". Očakáva sa, že Moldavsko do konca januára dostane svoju prvú várku vakcín prostredníctvom mechanizmu COVAX, čo je iniciatíva ustanovená na zabezpečenie spravodlivého prístupu pre krajiny s nižšími príjmami.