KORONAVÍRUS V Poľsku pribudlo takmer 5-tisíc infikovaných: Zaočkovali vyše 200-tisíc ľudí

S potvrdenou koronavírusovou infekciou je v Poľsku hospitalizovaných 16.681 ľudí, ďalších 146.685 osôb je v karanténe a 5928 ľudí je pod sanitárno-epidemiologickým dohľadom. Z nákazy sa doteraz vyliečilo vyše milión ľudí.

Proti chorobe COVID-19, ktorú koronavírus nového typu spôsobuje, bolo v Poľsku zaočkovaných už 203.053 ľudí, informovala v pondelok ráno kancelária predsedu vlády. S masovým očkovaním v Poľsku sa začalo 27. decembra, pričom medzi prvými zaočkovanými sú zdravotníci. V Poľsku až do 17. januára platia celoplošné obmedzenia pre mobilitu ľudí a ekonomické aktivity, o ktorých rozhodla vláda v decembri s cieľom zastaviť alebo spomaliť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2.

V Poľsku platia od 28. decembra do 17. januára obmedzenia pohybu ľudí a podnikateľských aktivít. V praxi to znamená, že sú zatvorené hotely i lyžiarske strediská a svahy, ako aj nákupné centrá, telocvične, fitnes centrá a akvaparky. Výnimku majú obchody s potravinami, kníhkupectvá a predajne tlače, ako aj lekárne. Otvorené zostávajú i veľké samostatne stojace obchody s nábytkom. Reštaurácie majú povolený iba predaj so sebou alebo formou donášky.