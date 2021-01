Hororový Nový rok: Otec zastrelil svoje dve malé dcérky! Potom spáchal samovraždu

Médiami momentálne otriasla strašná rodinná tragédia. V Columbuse v štáte Ohio zastrelil Aaron D. Williams (32) svoje dve dcéry Avu (9) a Alyse (6) a potom na seba obrátil zbraň. Informoval o tom v pondelok popoludní britský Mirror.

Otec zastrelí dcéry aj seba

K smrteľnému incidentu došlo podľa policajnej správy na Nový rok. Polícia bola kvôli hádke privolaná do domu rodiny. Po príchode zaznelo niekoľko výstrelov. Dievčatá našli v byte, píše Columbus Dispatch. V byte bol aj otec. O hodinu zomrel. Vyšetrovatelia našli na jeho tele niekoľko rán po guľkách. Deti boli prevezené do nemocnice Ohio Health Doctors Hospital. Ale sestry zomreli pol hodiny po polnoci na svoje ťažké zranenia. Čo muža k tomu viedlo, je zatiaľ nejasné.

Vražda sestier vyvolala rozhorčenie

Nie je jasné, kde bola matka Alyse a Avy. Vražda dievčat je pre príbuzných nepochopiteľná. Erica Osbornová, priateľka rodiny, bola ohromená: "Boli súčasťou milujúcej rodiny a bolo to veľmi neočakávané. Z každého uhla pohľadu sme mohli povedať, že vás váš otec miloval. Len si to neviem predstaviť. Neviem ako to urobil. Neviem, ako im to dokázal urobiť.“ Sestry boli „také žiarivé a plné energie“, hovorí Erica Osbornová.

Otec vraha odsúdený za ublíženie na zdraví

Aaron D. Williams nebol v justícii žiadnym cudzincom. Upútal na seba pozornosť pre domáce násilie. V roku 2018 ho polícia obvinila z úmyselného útoku. Uznal vinu a bol mu uložený trojdňový podmienečný trest.