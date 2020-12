KORONAVÍRUS Británia musí zaočkovať dva milióny denne, aby sa vyhla tretej vlne, tvrdia odborníci

Zavedenie opatrení najprísnejšieho (štvrtého stupňa) na celom území Anglicka, zatvorenie škôl počas januára a zaočkovanie dvoch miliónov ľudí každý týždeň je podľa expertov z LSHTM jediný zvažovaný postup, ktorý by znížil počty pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) na takú úroveň, aká bola počas prvej vlny. Ak nebude distribuované dostatočné množstvo vakcín, môžu byť počty prípadov, pacientov na JIS a úmrtí podľa expertov v roku 2021 vyššie ako vlani. Štúdia LSHTM ešte nebola recenzovaná, pripomína agentúra Reuters.

Britskí zdravotníci v súčasnosti zaočkujú približne 200.000 ľudí týždenne, čo však podľa odborníkov nebude stačiť, píše na svojej webovej stránke spravodajská stanica Sky News. Pre milióny ľudí v Británii začali od soboty 26. decembra platiť prísnejšie obmedzenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu. Štvrtý - najvyšší stupeň výstrahy pred nákazou -, ktorý zahŕňa nariadenie prikazujúce ľuďom, aby zostali doma, platí od druhého vianočného sviatku zhruba pre šesť miliónov obyvateľov vo východnej a juhovýchodnej časti Anglicka.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Tradičný ohňostroj v Londýne bol zrušený už v septembri, pripomína Sky News. Príchod nového roka však oznámi zvon hodinovej veže Big Ben, uviedla táto stanica 17. decembra s odvolaním sa na zdroje z prostredia Dolnej snemovne britského parlamentu. Zvon Alžbetinej veže (Elizabeth Tower) - čo je jej oficiálny názov - sa naposledy rozozvučal 11. novembra pri príležitosti Dňa veteránov. Spojené kráľovstvo do pondelka (28. decembra) večera zaznamenalo viac ako 2,3 milióna prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 71.000 osôb zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19, píše Reuters.

Británia 8. decembra ako prvá krajina na svete začala očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Používa na to vakcínu vyvinutú spoločnosťami BioNTech a Pfizer. Britské regulačné úrady by v najbližších dňoch mali schváliť i ďalšiu vakcínu, vyvinutú spoločnosťou AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou.

Vojaci budú pomáhať pri testovaní na školách

Príslušníci britskej armády budú od januára pomáhať zabezpečovať hromadné testovanie na školách a vzdelávacích inštitúciách v Anglicku, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC. Ministerstvo obrany uviedlo, že 1500 príslušníkov armády poskytne podporu programu testovania, ktorý má v januári umožniť bezpečný návrat žiakov do škôl. Väčšina žiakov druhého stupňa základných škôl v Anglicku má ďalší (druhý) trimester začať prostredníctvom on-line vyučovania, čo vedeniu škôl poskytne čas na prípravu testovacích programov pre študentov a personál.

Zdroj: Getty Images

Vojaci budú podľa ministerstva obrany prevažne poskytovať podporu a rady prostredníctvom telefónu pre inštitúcie v súvislosti s testovaním. Budú však pripravení pomôcť aj fyzicky. Armáda v novembri pomáhala pri celoplošnom testovaní v meste Liverpool a nedávno pri testovaní vodičov kamiónov uviaznutých na ceste z Británie do Francúzska, pripomína BBC.

Minister obrany Ben Wallace uviedol, že na testovanie v školách budú použité rýchlotesty určené na hromadné testovanie obyvateľstva, ktorých výsledok si nevyžaduje laboratórne spracovanie. Študenti si vo väčšine prípadov spravia výter z nosa sami pod dohľadom príslušného školského pracovníka alebo na to určeného dobrovoľníka. Británia sa rozhodla k tomuto kroku pristúpiť po varovaní zo strany dvoch učiteľských odborových organizácii, podľa ktorých návrat žiakov do škôl po vianočných prázdninách predstavuje pre študentov vyššiu hrozbu nákazy novým, rýchlo sa šíriacim variantom koronavírusu.

V Anglicku sa študenti záverečných ročníkov stredných škôl vrátia začiatkom druhého trimestra, teda 4. januára, pričom ostatní žiaci sa budú vzdelávať on-line. Fyzický návrat všetkých študentov do škôl je predbežne naplánovaný na 11. januára. V Škótsku sa druhý trimester začne 11. januára a najmenej do 18. januára bude vyučovanie prebiehať on-line formou.

Vo Walese bude vyučovanie taktiež prebiehať on-line; očakáva sa však, že väčšina žiakov sa fyzicky vráti do škôl do 11. januára. Kompletný návrat žiakov do škôl by mal nastať do 18. januára. V Severnom Írsku budú môcť žiaci fyzicky chodiť do škôl od začiatku trimestra. Študenti 8. až 10. ročníka prejdú od 25. januára na dištančné vzdelávania na obdobie najmenej dvoch týždňov. Školy vo všetkých častiach Spojeného kráľovstva zostávajú naďalej otvorené pre deti so špeciálnymi potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Anglicko, Wales a Škótsko sa taktiež dohodli, že školy budú môcť naďalej fyzicky navštevovať deti pracovníkov v prvej línii, dodala BBC.