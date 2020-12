Pri zosuve pôdy v Nórsku sa zranilo deväť ľudí: Ďalších 200 evakuovali

OSLO - Najmenej deväť ľudí utrpelo zranenia a až do 200 osôb museli v stredu evakuovať po tom, čo v nórskom mestečku Gjerdrum došlo v noci k zosuvu pôdy. Mesto obýva približne 5000 ľudí a leží 25 kilometrov severne od Osla, uviedla agentúra AFP.

"Zosuv pôdy so sebou zmietol niekoľko domov. Momentálne prebieha za pomoci bezpečnostných zložiek v spolupráci s príslušníkmi nórskej civilnej ochrany a armády evakuácia," uviedla na sociálnej sieti Twitter nórska polícia.

Podľa informácií z nórskych médií z domov evakuovali až do 200 ľudí a deväť osôb sa zranilo, ani jedna z nich však nie je v kritickom stave. "Polícia označila túto udalosť za katastrofu," uviedol šéf záchrannej akcie Roger Pettersen. Situácia je podľa neho vážna. "Je ťažké pozerať sa na to, ako prírodné sily zničili Gjerdrum. Myšlienkami som so všetkými, ktorých zosuv pôdy zasiahol," uviedla na sociálnej sieti nórska premiérka Erna Solbergová.