Zomrel legendárny dvojitý agent George Blake: Gratuloval mu Putin, svoje činy nikdy neľutoval

"Legendárny tajný agent George Blake dnes zomrel," uviedol v sobotu podľa agentúry TASS hovorca ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR) Sergej Ivanov. "Úprimne miloval našu krajinu a obdivoval úspechy nášho ľudu počas druhej svetovej vojny," dodal Ivanov. K 90. narodeninám gratuloval v roku 2012 Blakeovi aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sám pôsobil v KGB.

George Blake sa narodil 11. novembra 1922 v holandskom Rotterdame ako George Behar. Počas druhej svetovej vojny bol členom holandského odboja, potom pôsobil ako agent britskej zahraničnej tajnej služby MI6. Svoje služby ponúkol Sovietom v 50. rokoch po tom, čo bol svedkom bombových útokov USA na civilné obyvateľstvo počas kórejskej vojny, v rámci ktorej ktorej strávil tri roky v severokórejskom zajatí.

Po roku 1951 až do svojho zatknutia odovzdával bývalému Sovietskemu zväzu tajné dokumenty a podľa britských predstaviteľov má na svedomí životy viacerých agentov. Blake bol odhalený v roku 1961 a odsúdený na 42 rokov väzenia. O päť rokov neskôr sa mu s pomocou troch spoluväzňov podarilo z väzenia ujsť. Po úteku bol prepašovaný cez železnú oponu do východného Nemecka, odkiaľ odcestoval do Sovietskeho zväzu, kde žil až do svojej smrti.

Bol držiteľom významných štátnych vyznamenaní a ruská tajná služba mu udelila hodnosť plukovníka. Pri jednej z najväčších operácií odhalil existenciu tajného tunela do Východného Berlína, ktorý sa používal na špehovanie Sovietov. Blakeovi vyšla autobiografia Niet inej voľby (1990), v ktorej písal o tom, ako spolupracoval so sovietskymi tajnými službami. Po rozpade Sovietskeho zväzu uviedol, že svoje činy nikdy neľutoval.