KORONAVÍRUS zmenil Spojené štáty na nepoznanie: Pozrite si unikátne štatistiky

Zdravotnícka kríza krajinu s 330 miliónmi obyvateľov zmieta silnejšie ako mnohými ďalšími. USA majú najvyššiu bilanciu obetí, ktorá v decembri prekročila 300.000, a nákaza koronavírusu sa potvrdila u miliónov ľudí vrátane prezidenta Donalda Trumpa. Milióny tiež kvôli šíreniu choroby covid-19 prišli o prácu.

"Tieto čísla vypovedajú o historickej tragédii. Nezachycujú však plne pestrú škálu spôsobov, veľkých a malých, ktorými vírus obrátil hore nohami a prestavil každodenný život v Spojených štátoch. Na to je tu množstvo iných čísel," napísala AP.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Franklin II

Práca z domu ako nový štandard

Za súhrnnými štatistikami o nezamestnanosti sa napríklad skrýva priepastný rozdiel v šírke dopadov na rôzne platové skupiny. Pri málo platených odboroch bola ku koncu roka zamestnanosť v porovnaní s januárom o 20 percent nižšia. V tých vysoko platených bola prakticky rovnaká ako na začiatku roka.

Nielen americkí zamestnanci si tento rok museli zvykať na prácu z domova, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú videokonferencie. Komunikačnému programu Zoom, ktorý diaľkové schôdzky umožňuje, vďaka tomu od konca roka 2019 do tohtoročného marca vyskočil denný počet užívateľov z desiatich na 300 miliónov. Američania tiež menej cestovali, pričom za prvých šesť mesiacov v autách neodšoférovali 35 miliárd míľ, ktoré by inak najazdili pri presunoch do práce, do školy alebo pri iných aktivitách, píše AP.

Zdroj: Unsplash/Gabriel Benois

Raketový nárast predaja alkoholu cez internet

Protiepidemické reštrikcie boli obrovskou ranou pre bary a reštaurácie, inde ale išli tržby strmo nahor. Produkcia fľaštičiek s dezinfekčným gélom značky Purell stúpla tento rok o 300 percent. Predaje alkoholu cez internet boli v septembri medziročne o 256 percent vyššie. Keď spoločnosť Amazon vyhlásila rozsiahlu náborovú akciu kvôli prívalu objednávok, prihlásilo sa jej za jediný týždeň 384.000 záujemcov.

Okrem reštaurácií alebo divadiel boli v USA tvrdo zasiahnuté aj športové súťaže. Zatiaľ čo počas základnej časti minulej sezóny najvyššej baseballovej ligy MLB sa odohralo 2430 zápasov, ktorým sa dohromady na tribúnach prizeralo 68.494.752 divákov, tohtoročná skrátená sezóna mala len 898 zápasov. Ani pri jednom nemohli byť na štadióne fanúšikovia.

Zdroj: Getty Images

Veľkou neznámou sú stále dopady koronavírusovej krízy na duševné zdravie ľudí. Jedným signálom v tomto smere je aj štatistika podľa ktorej 59,4 percent amerických stomatológov hlásilo zvýšený počet pacientov, ktorí škrípu zubami. Škrípanie zubami je spravidla indikátorom stresu, píše AP.