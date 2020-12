KORONAVÍRUS Očkovať začali už aj v celej Európe: V Česku sa prvý zaočkoval Babiš

Babiš v tejto súvislosti povedal, že Česko má za sebou najhorší rok vo svojej novodobej histórii a vakcína predstavuje nádej, že sa vrátime do normálneho života. ČR má podľa neho objednaných celkom 15,9 milióna vakcín pre 8,95 milióna ľudí. Očkovanie potrvá pravdepodobne deväť mesiacov. Po zdravotníkoch, dôchodcoch a rizikových skupinách obyvateľstva prídu bežní záujemcovia o očkovanie na rad zrejme koncom marca, uviedol Babiš.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Česko podľa neho dostane v decembri a januári 355.000 dávok očkovacej látky. Štát nechce mať zásoby, ale očkovať hneď, ako vakcíny bude mať. V ČR za sobotu zaznamenali 3024 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to o niečo menej ako pred týždňom (3397), vzhľadom na vianočné sviatky a víkendový sa však vykonalo iba 8337 testov. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v nedeľu ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Česko v súčasnosti eviduje 93.714 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa tam nakazilo 670.599 ľudí a počet úmrtí stúpol k nedeľňajšej 08.00 h o 53 na 11.044. Hospitalizovaných je 4226 pacientov, z toho je 637 vo vážnom stave. Index rizika protiepidemického systému PES, podľa ktorého sa majú riadiť opatrenia proti chorobe COVID-19, v nedeľu klesol z najvyššieho, piateho stupňa na štvrtý. Hodnota indexu sa znížila zo sobotňajších 76 bodov na 71 bodov zo 100, píše Deník N.

Česká republika prešla v nedeľu na najvyšší, piaty stupeň svojho protiepidemického systému PES. Opatrenia, ktoré budú platiť zatiaľ do 10. januára, znamenajú zastavenie prevádzky lyžiarskych vlekov, zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 05.00 h vrátane 31. decembra, či uzavretie väčšiny obchodov.

Očkuje sa už vo väčšine krajín EÚ

Vo väčšine krajín Európskej únie sa v nedeľu ráno začalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Medzi prvými zaočkovanými vakcínou konzorcia BioNTech/Pfizer v Nemecku bola v Berlíne aj 101-ročná dôchodkyňa. Práve osoby staršie ako 80 rokov, ako aj zdravotné sestry a nemocničný personál budú očkovaní ako prví. Na tento účel sa budú v prvých dňoch využívať najmä mobilné očkovacie tímy. Väčšina z vyše 400 očkovacích centier bude v prevádzke až neskôr, uviedla agentúra DPA.

V Taliansku ako prvých zaočkovali v Národnom ústave pre infekčné choroby Spallanzani v Ríme troch zdravotníkov — profesorku Mariu Rosariu Capobianchiovú, zdravotnú sestru Claudiu Aliverniniovú a zariadenia sociálnych služieb Omara Altobelliho. "Som si vedomá, že dnes je dôležitý a rozhodujúci deň. Veda a medicína sú jediné veci, ktoré nám umožnia poraziť tento vírus," cituje agentúra ANSA Aliverniniovú.

"Tento dátum zostane s nami navždy," napísal na Twitteri taliansky premiér Giuseppe Conte. Pripomenul, že v Taliansku sa budú najprv očkovať zdravotnícki pracovníci a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a možnosť očkovania sa následne rozšíri na celú populáciu. Tak ako každá krajian EÚ aj Taliansko dostalo v prvej várke 9750 dávok vakcíny, ktorá sa musí podať dvakrát. Samotná distribúcia sa začne od 28. decembra a každý týždeň dorazí do krajiny okolo 470.000 dávok vakcíny, informovalo ministerstvo zdravotníctva.

Ako prvý bol v Dánsku očkovaný 79-ročný Leif Hasselberg. V tejto krajine sú na rade ako prví starší ľudia žijúci v opatrovateľských domovoch. Dánska premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že "po najťažšom roku od druhej svetovej vojny sa objavilo svetlo na konci tunela". Prvým zaočkovaným vo Švédsku s vyše desiatimi miliónmi obyvetľov bola 91-ročná Gun-Britt Johnssonová, ktorá žije v opatrovateľskom dome v meste Mjölby, ležiacom 230 kilometrov juhozápadne od Štokholmu. "Necítila som nič," povedala po podaní vakcíny verejnoprávnej televízii SVT.

Zdroj: SITA/Jessica Gow/TT News Agency via AP

Predseda švédskej vlády Stefan Löfven vo vyhlásení uviedol, že vakcíny predstavujú "svetlo v tme" a sú "vynikajúcim úspechom pre vedu a ľudstvo". Spresnil, že očkovať sa budú najskôr staršie osoby, vysoko rizikové skupiny a zamestnancov v domovoch starostlivosti a zdravotníctve. V Slovinsku zaočkovali medzi prvými starších občanov v domovoch sociálnej starostlivosti. Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Marija Magajneová uviedla, že očkovanie "vzbudzuje nádej, že sme na začiatku konca epidémie".

Na Cypre boli v nedeľu ráno zaočkované proti novému koronavírusu desiatky ľudí. Najskôr dostali vakcínu klienti a zamestnanci domova dôchodcov v prístavnom meste Limasol. Na rade potom boli lekári a zdravotné sestry v troch nemocniciach, informoval verejnoprávny rozhlas RIK. V pondelok sa zaočkuje aj cyperský prezident Nikos Anastasiades. Nie všetky krajiny EÚ začali s očkovaním 27. decembra. Napríklad v Belgicku sa očkovanie proti ochoreniu COVID-19 začne v obmedzenom rozsahu 5. januára.

V Rakúsku sa v nedeľu začalo očkovanie proti novému druhu koronavírusu. Prvé dávky dostalo od 09.00 h v priestoroch Lekárskej univerzity vo Viedni (MedUni) päť vysoko rizikových pacientov špeciálnej ambulancie vo veku od 80 do 93 rokov, informovala agentúra APA. Jednou z nich bola 84-ročná Theresia Hoferová, ktorá sa prihlásila dobrovoľne, aby konečne mohla opäť vidieť svoje deti, vnúčatá a pravnúčatá. "27. december 2020 je historickým dňom," povedal rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Podľa neho je to "začiatok víťazstva (v boji) proti pandémii" a každý zaočkovaný človek je krokom v návrate k normalite. Minister zdravotníctva Rudolf Anschober uviedol, že Rakúsko, ktoré ma takmer deväť miliónov obyvateľov, by malo mať do leta k dispozícii takmer štyri milióny dávok vakcíny.

Vo Francúzsku bola podľa agentúry AFP ako prvá zaočkovaná 78-ročná pacientka kliniky v meste Sevran ležiacom v metropolitnej oblasti Paríža. "Máme novú zbraň proti vírusu: vakcínu," napísal na Twitteri prezident Emmanuel Macron, ktorý sa sám lieči z nákazy. Hoci očkovanie nie je povinné, Francúzov vyzval, aby dôverovali vedcom a lekárom. Francúzska vláda avizovala, že najskôr budú očkovaní starší ľudia, lekári a zdravotné sestry. Minister zdravotníctva Olivier Véran pre nedeľník Journal de Dimanche povedal, že očkovanie ostatných občanov sa plánuje na jar alebo v lete 2021. Na komplikácie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2 zomrelo vo Francúzsku, ktoré má približne 67 miliónov obyvateľov, už viac ako 62.500 ľudí. Podľa Vérana situácia v krajine stále nie je dobrá a v priemere sa infikuje okolo 15.000 ľudí denne. Potenciálny tretí lockdown preto nevylúčil.

Zdroj: SITA/AP Photo/Paul White

Prvými občanmi Španielska, ktorí dostali vakcínu proti novému koronavírusu, sa podľa agentúry AP stali 96-ročná obyvateľka domova sociálnych služieb Los Olmos v Guadalajare Araceli Hidalgová a tamojšia 48-ročná opatrovateľka Monica Tapiasová. V tomto zariadení zomrelo niekoľko klientov na chorobu COVID-19. "Chceme, aby bolo očkovaných čo najviac ľudí," povedala Tapiasová.

Armáda distribuovala v noci na nedeľu vakcínu do všetkých oblastí kontinentálneho Španielska, ale aj na Kanárske ostrovy, Baleárske ostrovy a do severoafrických enkláv Ceuta a Melilla. Španielsko, kde nákaze podľahlo takmer 50.000 osôb, by malo v priebehu nasledujúcich troch mesiacov dostať viac ako 4,5 milióna dávok vakcíny, čo stačí na zaočkovanie okolo 2,2 milióna ľudí.



Prvým zaočkovaným v Portugalsku sa stal 65-ročný infektológ António Sarmento z nemocnice v Porte, uviedla verejnoprávna televízia RTP. Vakcínu dostal v prítomnosti ministerky zdravotníctva Marty Temidovej a desiatok novinárov. Temidová zopakovala, že prioritné očkovanie zdravotníckych pracovníkov proti COVID-19 je v prvom rade "pragmatickou voľbou" a od januára sa vakcinácia postupne rozšíri na starších ľudí a ďalšie skupiny obyvateľstva.



Prvou zaočkovanou osobou v Poľsku bola Alicja Jakubowská, ktorá pracuje ako vrchná sestra v nemocnici ministerstva vnútra vo Varšave. Pre agentúru PAP uviedla, že bola poctená, keď ju vybrali.

V Poľsku s takmer 38 miliónmi obyvateľov sa budú ako prví očkovať zdravotnícki pracovníci, ktorí pôsobia v prvej línii a liečia pacientov s koronavírusom. V krajine zaznamenali v sobotu 3678 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 57 súvisiacich úmrtí. Od začiatku pandémie sa tam infikovalo takmer 1,3 milióna ľudí a ochoreniu COVID-19 podľahlo 27.118 ľudí.



Prvým človekom, ktorý dostal očkovaciu látku v Chorvátsku, sa stala 81-ročná klientka domova sociálnej starostlivosti Branka Aničičová. V prítomnosti premiéra Andreja Plenkoviča vyzvala ostatných Chorvátov, aby urobili to isté. Podľa chorvátskych médií je mnoho zo 4,2 milióna obyvateľov k očkovaniu stále skeptických vrátane lekárov, vláda preto spustila propagačnú kampaň.



Na Malte, ktorá má niečo vyše 500.000 obyvateľov, dostala prvú vakcínu v prítomnosti predsedu vlády Roberta Abelu a ministra zdravotníctva Chrisa Fearna zdravotná sestra Rachel Grechová, pracujúca na oddelení infekčných chorôb v nemocnici Mater Dei. V tomto ostrovnom štáte budú najprv očkovať zdravotníkov, ako aj zamestnancov opatrovateľských zariadení a ich klientov. Fearne očakáva, že do leta 2021 budú zaočkované tri štvrtiny populácie.



Nie všetky krajiny EÚ začali s očkovaním 27. decembra. Napríklad v Belgicku sa očkovanie proti ochoreniu COVID-19 začne v obmedzenom rozsahu 5. januára, v Holandsku 8. januára a v Írsku 30. decembra. V EÚ bola zatiaľ schválená iba vakcína od konzorcia BioNTech/Pfizer. Začiatkom januára sa očakáva schválenie vakcíny od firmy Moderna. Ibe treba podávať v dvoch dávkach.