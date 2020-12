KORONAVÍRUS Česko predĺžilo núdzový stav o ďalších 30 dní: Potrvá do 22. januára

PRAHA - Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila v utorok predĺženie núdzového stavu v Česku o ďalších 30 dní, a to do 22. januára. Informoval o tom portál spravodajskej televízie ČT24.

Návrh predĺžiť núdzový stav do 22. januára podporilo 55 zo 104 prítomných členov Poslaneckej snemovne. Za boli poslanci ANO, ČSSD a väčšina komunistov. Žiadosť o predĺženie núdzového stavu predniesol poslancom tentoraz miesto premiéra Andreja Babiša minister zdravotníctva Jan Blatný. Zdôraznil, že opäť pribúda chorých a je potrebné zabrániť zahlteniu nemocníc. Predpokladá, že bude potrebné prijať prísnejšie opatrenia. Sprísnenie opatrení na najvyšší stupeň protiepidemických opatrení by mohlo podľa Blatného nastať od 27. decembra. V stredu o tom bude rozhodovať vláda, píše spravodajský server Novinky.cz.

Neskôr vystúpil aj Babiš, ktorý podľa ČT24 povedal, že predĺženie núdzového stavu je nespochybniteľné. "Je to dôležité, ak nechcete, aby tu bol chaos a aby boli ohrozené životy našich občanov," dodal. Núdzový stav poslanci na začiatku decembra na návrh Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) predĺžili do 23. decembra, pričom kabinet žiadal termín až do 11. januára.

Núdzový stav môže vláda v ČR vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas Poslaneckej snemovne, teda dolnej komory parlamentu. Od začiatku pandémie v Česku potvrdili už 635.414 infikovaných a 10.562 úmrtí spojených s ochorením COVID-19.