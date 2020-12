Európski členovia WHO budú diskutovať o boji proti mutácii KORONAVÍRUSU

KODAŇ - Európska pobočka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zvolá stretnutie všetkých členských štátov, na ktorom budú diskutovať o tom, ako bojovať proti šíreniu nového variantu koronavírusu objaveného v Británii. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Šéf sekcie WHO pre Európu Hans Kluge na Twitteri informoval, že organizácia pozorne sleduje vývoj šírenia nového variantu koronavírusu a z tohto dôvodu budú členské štáty rokovať o stratégiách testovania či o obmedzovania prenosu nákazy. Termín tohto stretnutia však zatiaľ neuviedol. Podľa Klugeho je na spomalenie šírenia dôležité obmedziť cestovanie, kým nebudeme mať o novej variante koronavírusu podrobnejšie informácie. Naďalej by však mala byť povolená preprava základného tovaru a nevyhnutné dopravné spojenia.

Európska pobočka WHO cez víkend upozornila na potrebu ráznejšieho konania na zamedzenie šírenia mutácie koronavírusu SARS-CoV-2. Zároveň vyzvala členské štáty, aby podrobnejšie skúmali genetický materiál koronavírusu a následne sa o tieto zistenia podelili s ďalšími krajinami, aby sa mohlo rýchlejšie zistiť, či sa rovnaké mutácie vyskytli na viacerých miestach sveta. Viacero najmä európskych krajín od nedele prerušilo dopravné spojenia s Britániou po tom, čo tamojšia vláda potvrdila nekontrolované šírenie novej varianty koronavírusu. Niekoľko prípadov inej mutácie sa objavilo aj v Juhoafrickej republike.

Britský premiér Boris Johnson minulý týždeň oznámil, že mutácia koronavírusu je infekčnejšia o približne 70 percent. Podľa odborníkov WHO však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by spôsobovala ťažší priebeh ochorenia COVID-19 alebo bola odolná voči existujúcim vakcínam. Európsky región WHO zahŕňa 53 krajín vrátane Ruska a niekoľkých stredoázijských národov. Vyskytlo sa v ňom doteraz takmer 24 miliónov prípadov ochorenia COVID-19 a viac ako 500.000 úmrtí.