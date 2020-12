V Slovinsku sa začalo hromadné testovanie obyvateľov na KORONAVÍRUS

Prvé kolo testovania bude prebiehať v 13 mestách a potrvá do 24. decembra. Dobrovoľne a bezplatne sa bude môcť dať testovať každý, kto má o to záujem. Druhé kolo sa uskutoční po vianočných sviatkoch. V rámci tejto fázy by sa mali dať prioritne otestovať osoby v tzv. prvej línii, ako sú učitelia, vojaci či policajti.

Cieľom masového testovania je, aby sa "šírenie vírusu dostalo pod kontrolu, znížil sa počet hospitalizovaných pacientov, ako aj úmrtí", povedala ešte v pondelok štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Marija Magajneová. Výsledok testu občania dostanú SMS správou do 15 minút od jeho vykonania - v prípade pozitívneho výsledku aj spolu s inštrukciami o ďalšom postupe.

Prvá vlna pandémie mala v Slovinsku mierny priebeh, v posledných mesiacoch tam však výraznejšie pribúda nakazených i úmrtí. Celkovo Slovinsko zaznamenalo viac ako 107.000 prípadov nákazy a vyše 2400 úmrtí.