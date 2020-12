Pobrexitové rokovania budú pokračovať, no situácia je zložitá, tvrdí Johnson

LONDÝN - Britský premiér Boris Johnson v piatok vyhlásil, že naďalej pretrvávajú problémy v oblasti pobrexitovej obchodnej dohody s Európskou úniou, no prisľúbil, že v rokovaniach bude naďalej pokračovať. Reagoval tak na vyhlásenie vyjednávača EÚ Michela Barniera, podľa ktorého sa v tejto situácii blížia k "momentu pravdy", uviedla agentúra AFP.

"Naše dvere sú otvorené. Budeme rokovať i naďalej, musím však dodať, že situácia vyzerá zložito a je medzi nami priepasť, ktorú treba preklenúť," uviedol premiér počas cesty do mesta Bolton na severozápade Anglicka. "Urobili sme veľa pre to, aby sme (situácii) pomohli, a dúfame, že naši priatelia z EÚ to ocenia a prídu na rokovanie s vlastnými návrhmi," dodal.

Británia vystúpila z EÚ 31. januára tohto roka a od 1. januára 2021 už po skončení tzv. prechodného obdobia nebude patriť do spoločného trhu Únie. V prípade nedohodnutia nových podmienok bude následne obchod medzi Britániou a EÚ prebiehať podľa základných pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, pričom bude vystavený novým clám a ďalším prekážkam zavedeným oboma stranami.