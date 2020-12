Veľká Británia a EÚ sa na Štedrý deň dohodli: Podľa európskych lídrov ide o historický krok

BRUSEL/LONDÝN - Európska únia a Británia sa dohodli na podobe budúcich vzťahov po uplynutí prechodného obdobia po brexite. Oznámil to dnes úrad britského premiéra Borisa Johnsona.

"Dohoda je hotová," uviedol úrad a dosiahnutie dohody označil za "skvelú novinu". "Všetko, čo bolo Britom sľúbené počas referenda v roku 2016 a v minuloročných parlamentných voľbách, je touto dohodou splnené," uviedol úrad premiéra. "Prevzali sme späť kontrolu nad svojimi peniazmi, hranicami, zákonmi, obchodom a vodami, v ktorých lovíme ryby," dodal.

Návrh dohody bol načrtnutý už v stredu (23. 12.) vrátane kvót na rybolov a pôvodne sa očakávalo, že dohodu ohlásia už vo štvrtok predpoludním. Rokovania sa však zasekli na konkretizácii presných čísel týkajúcich sa každého druhu, ktorý môžu rybári z EÚ chytať v britských vodách.

Dohoda umožní po 31. decembri 2020 obchod bez ciel a kvót rovnako ako spoluprácu v oblastiach od bezpečnosti po letectvo. Finálny dokument, ktorý má okolo 2000 strán, potom ešte budú musieť schváliť britský premiér Boris Johnson, vlády členských štátov EÚ, rovnako ako parlamenty na oboch stranách.

Dohoda s Britániou je spravodlivá a vyvážená, tvrdí von der Leyenová

Dohoda Európskej únie s Britániou je dobrá, spravodlivá a vyvážená a vyplatilo sa za ňu bojovať. Na tlačovej konferencii to dnes povedala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. EÚ podľa nej teraz môže nechať brexit za sebou, Británia pre ňu bude ale naďalej partnerom a spojencom.

"Bola to dlhá a krivoľaká cesta. Dosiahli sme ale dobrú dohodu. Je to spravodlivá, je to vyvážená dohoda," uviedla von der Leyenová. Uzavretie dohody o budúcich vzťahoch podľa nej bolo správne a zodpovedné z oboch strán. Dohoda, ktorú sa dnes podarilo vyrokovať, podľa šéfky Európskej komisie nechráni len záujmy EÚ, ale aj záujmy Británie. "Bude solídnym základom pre nový začiatok s dlhoročným priateľom," dodala.

Európska únia podľa von der Leyenovej ukázala v rokovaniach jednotu a silu. "Môžeme konečne nechať brexit za sebou a Európa sa môže ďalej posúvať dopredu," zdôraznila. Dohoda podľa šéfky EK obsahuje zásadné opatrenia pre prípad, že sa ňou niektorá zo strán nebude riadiť.

Hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier označil dnešok za deň úľavy, ktorý je ale poškvrnený aj smútkom nad odchodom Británie z EÚ. Teraz sa podľa neho musia k dohode vyjadriť jednotlivé členské krajiny a tiež Európsky parlament.

Merkelová označila dohodu EÚ s Britániou za historickú

Za historickú označila dnes nemecká kancelárka Angela Merkelová dohodu o budúcich vzťahoch, ktorú sa podarilo uzavrieť Európskej únii s Britániou. Výsledok rokovaní privítal tiež írsky premiér Micheál Martin či predseda talianskej vlády Giuseppe Conte. Španielsky premiér Pedro Sánchez uviedol, že s Britániou ďalej povedie dialóg o Gibraltári.

"Touto dohodou vytvárame základy pre novú kapitolu v našich vzťahoch," uviedla Merkelová. "Británia bude aj mimo Európskej únie naďalej dôležitým partnerom Nemecka a Európskej únie," dodala. Kancelárka sľúbila, že Nemecko urýchlene dohodu preštuduje. Vláda by o nej mohla rokovať už v pondelok 28. decembra. "Verím, že máme pred sebou dobrý výsledok," dodala.

Úľavu nad výsledkom rokovaní vyjadril aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. "Bol to vyjednávací maratón, ale vo svetovom rekorde a s dlhým záverečným šprintom," uviedol. Podľa neho sa dlhé vyjednávanie vyplatilo. Nemecko, ktoré teraz predsedá Rade EÚ, urobí podľa Maasa všetko pre to, aby mohla dohoda začať provizórne platiť už 1. januára 2021.

Írsky premiér Micheál Martin uviedol, že dohoda EÚ s Britániou chráni írske záujmy. Je podľa neho "dobrým kompromisom a vyváženým výsledkom". Za dobrú správu označil výsledok rokovaní tiež taliansky premiér Giuseppe Conte. Británia podľa neho zostane kľúčovým partnerom a spojencom EÚ a rovnako tak Talianska. Španielsky premiér Pedro Sánchez dohodu takisto privítal. "Španielsko a Spojené kráľovstvo budú pokračovať v dialógu, aby dosiahli dohodu o Gibraltári," dodal.

Podľa belgického premiéra Alexandra De Crooa je vyrokovaná dohoda základom pre silné partnerstvo EÚ a Spojeného kráľovstva a poskytuje kľúčové záruky pre "spravodlivú súťaž pre naše firmy". Holandský premiér Mark Rutte označil uzavretie dohody za "skvelú správu". S vyrokovanou dohodou teraz musí na strane EÚ súhlasiť všetkých 27 členských štátov, ale aj Európsky parlament. Podľa neho pritom bola najneskorším termínom pre schválenie do konca roka minulá nedeľa. Dohodu je ale možné aplikovať aj provizórne.