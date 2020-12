Decembrový summit EÚ môže priniesť sankcie voči Turecku, myslí si Michel

BRUSEL - Turecko ani po diplomatických výzvach zo strany Európskej únie nezmiernilo svoj postoj voči Grécku, a preto členské krajiny EÚ zvažujú možnosť uvalenia sankcií na Ankaru. Uviedol to v piatok predseda Európskej rady Charles Michel s odkazom na budúcotýždňový summit EÚ v Bruseli (10. - 11. 12.).

Podľa tlačovej agentúry AFP Michel Ankare odkázal, že "hra na mačku a myš sa musí skončiť". Brusel totiž opakovane vyzýva tureckú stranu, aby prestala s nelegálnymi prieskumnými vrtmi vo východnej časti Stredozemného mora, vo výsostných vodách Grécka, ktoré je členskou krajinou Únie."Budeme o tom debatovať 10. decembra, počas summitu, a sme pripravení využiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii," spresnil Michel. Hlavy štátov a vlád EÚ sa po niekoľkých rokovaniach prostredníctvom videokonferencie tentoraz stretnú fyzicky, avšak vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu bez prítomnosti médií.

Spor medzi EÚ a Tureckom ohľadom aktivít Ankary v Stredozemnom mori diplomaticky riešilo Nemecko, ktoré je do konca tohto roka predsedníckou krajinou v Rade EÚ. Tieto rokovania však nezaznamenali výraznejší pokrok a niektoré členské krajiny Únie, okrem Grécka najmä Francúzsko, presadzujú dôraznejšie kroky voči Ankare. Ďalšie členské krajiny sú zasa opatrnejšie a obávajú sa, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan by mohol naplniť svoje opakované hrozby a povoliť masový odchod utečencov nachádzajúcich sa v Turecku smerom do Európy.

Michel počas príhovoru, ktorým pripomenul svoj prvý rok na čele Európskej rady, upozornil, že lídri EÚ už na októbrovom summite zvažovali zavedenie sankcií voči Turecku, rozhodli sa však poskytnúť Ankare ďalšiu diplomatickú šancu na zmiernenie napätia, čo v prvom rade znamenalo zastaviť jednostranné provokácie na mori, ale aj nepriateľské vyhlásenia a pošliapavanie medzinárodných princípov. "Avšak od októbra sa to nevyvíjalo veľmi pozitívne. Boli sme svedkami jednostranným krokov a nepriateľskej rétoriky," opísal situáciu Michel. O spore medzi EÚ a Tureckom budú hovoriť aj ministri zahraničných vecí EÚ na svojom pondelňajšom zasadnutí v Bruseli (7. 12.).