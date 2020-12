Vo Viedni sa začal proces s Iračanom, ktorý chcel vykoľajiť vlaky v Nemecku

Hoci dvojica tvrdí, že je nevinná, podľa prokuratúry konal 44-ročný muž, ktorý má od roku 2013 v Rakúsku štatút utečenca, v mene teroristickej organizácie Islamský štát (IS). "Chceli ste spáchať útoky v mene IS. Chceli ste spôsobiť čo najväčšie materiálne škody a ľudské obete," uviedla prokuratúra. U muža pôvodom z Iraku sa našla pamäťová karta s prejavom hovorcu IS v čase, keď v januári 2018 začal s pokusmi o vykoľajenie vlakov neďaleko mesta Norimberg. Pred svojím posledným pokusom v Berlíne v decembri toho istého roku údajne napísal aj výhražný list. Polícia ho zadržala po tom, čo zabudol jeho originál v priestoroch kopírovacej služby vo Viedni.

Muž podľa obžaloby vycestoval v roku 2018 tri razy do mesta Allersberg pri Norimbergu, kde sa pomocou reťazí, kovových súčiastok, drevených klinov a oceľového lana pokúsil vykoľajiť rýchlovlaky ICE premávajúce na trase Norimberg-Mníchov. Jeden z vlakov so 160 pasažiermi narazil v rýchlosti 204 kilometrov za hodinu do oceľového lana napnutého cez koľajnice, okrem menších škôd na súprave sa však nič vážnejšie nestalo a nikto neutrpel zranenia. V decembri 2018 chcel vykoľajiť idúci vlak prímestskej železnice v Berlíne, ale ani tento pokus mu nevyšiel.

Podľa prokuratúry bol Iračan navyše v pravidelnom kontakte s odsúdenými islamistami vo Švajčiarsku a Francúzsku a k pokusu spáchať spomínané incidenty ho údajne inšpiroval internetový magazín IS. Hoci sa obvinený priznal k spôsobeným škodám, odmieta, že by bol stúpencom IS, ako aj to, že by plánoval niekoho usmrtiť. "Čo som spravil, bola veľká chyba," uviedol. Na súde priznal, že myslel na politickú situáciu vo svojej vlasti. "Chcel som, aby Nemecko stiahlo svojich vojakov (z Iraku)," vysvetlil. Jeho právnik uviedol, že jeho mandant len predstieral, že konal v mene IS, aby jeho hrozby vyzerali vierohodnejšie. Verdikt v procese, ktorý prebieha za prísnych bezpečnostných opatrení na krajinskom súde vo Viedni, sa očakáva vo štvrtok.