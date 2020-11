KORONAVÍRUS Chorvátsko sprísňuje opatrenia: Od soboty zavrie reštaurácie

ZÁHREB - Chorvátsko od soboty sprísni opatrenia prijaté v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a v krajine na niekoľko týždňov zatvoria kaviarne a reštaurácie. Oznámil to vo štvrtok chorvátsky premiér Andrej Plenkovič, informovala agentúra HINA.

"Denný počet infikovaných dnes prekročil 4000, z tohto dôvodu bol, žiaľ, predstavený nový súbor opatrení na obmedzenie šírenia choroby COVID-19," uviedol Plenkovič na tlačovej konferencii v Záhrebe. Opatrenia vstúpia do platnosti v sobotu a potrvajú do 21. decembra. Zakázané budú všetky verejné akcie a zhromaždenia nad 25 osôb, zatiaľ čo na súkromných oslavách sa bude smieť stretnúť najviac desať osôb. Na verejnosti je povinné nosenie rúšok a dodržiavanie fyzických odstupov najmenej 1,5 metra. Všetky svadobné hostiny sú zrušené.

Pekárne môžu zostať otvorené do 22.00 h a predaj alkoholu je zakázaný v čase od 22.00 h do 6.00 h. Všetky zariadenia so stravovaním budú zatvorené okrem hotelov a kempov. V krajine zatvoria aj posilňovne, fitnescentrá, športové a rekreačné zariadenia, nesmú sa konať ani amatérske športové podujatia.

Nové pravidlá obmedzujúce publikum na 25 osôb sa nevzťahujú na profesionálne umelecké predstavenia a programy, ako sú divadelné inscenácie, a takisto ani na kiná, múzeá, galérie a ďalšie výstavy. V Chorvátsku vo štvrtok hlásili za uplynulých 24 hodín rekordný prírastok 4009 novoinfikovaných a 51 úmrtí. Od začiatku pandémie potvrdili už 115.626 pozitívnych prípadov koronavírusu. Aktívnych prípadov je v súčasnosti 21.725. a 2171 osôb je hospitalizovaných. Počet obetí v krajine dosiahol číslo 1552.