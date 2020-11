KORONAVÍRUS Rakúsko po zavedení lockdownu: Plánujeme plošné testovanie! Slovensko pomôže

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz

Zdroj: SITA/AP/Ronald Zak

VIEDEŇ - Rakúsko chce ku koncu prísneho lockdownu, ktorý je naplánovaný do 6. decembra, na prítomnosť nového koronavírusu hromadne otestovať obyvateľstvo krajiny - podobne ako to bolo aj na Slovensku. Oznámil to v nedeľu rakúsky kancelár Sebastian Kurz v relácii "Pressestunde" verejnoprávnej stanice ORF.