Milióny ľudí v ohrození: KORONAVÍRUS prerušil očkovacie kampane, tvrdí OSN

ABUJA - Miliónom ľudí, okrem iného v najľudnatejšom africkom štáte Nigérii, hrozí nakazenie chorobami ako detská obrana či osýpky, pretože pandémia koronavírusu zastavila očkovacie kampane. V stredu to oznámila Organizácia Spojených národov (OSN), ktorú citovala tlačová agentúra AFP.

Na obnovenie očkovania sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, uviedli v spoločnom vyhlásení Detský fond OSN (UNICEF) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). "Nemôžeme dovoliť, aby boj proti jednej smrteľnej chorobe zapríčinil, že stratíme silu v boji s inými chorobami," napísala výkonná riaditeľka UNICEF Henrietta Foreová. "Zastavenie pandémie ochorenia COVID-19 je životne dôležité. Ale životy miliónov detí v niektorých najchudobnejších oblastiach sveta ohrozujú aj iné smrteľné choroby," dodala vo vyhlásení Foreová.

V Nigérii s 200 miliónmi obyvateľov odstránili detskú obrnu spôsobovanú tzv. divými poliovírusmi v auguste, ale krajinu stále ohrozuje detská obrna spojená s vakcináciou. Osýpky patria k hlavným príčinám úmrtia a postihnutia detí v krajine, kde dostalo jednu dávku očkovacej látky iba 54 percent detí, ako ukazuje Nigérijská demografická a zdravotná štúdia z roku 2018. Úrady v pondelok 9. novembra informovali, že bojujú s podozrivým výskytom žltej zimnice v dvoch juhonigérijských štátoch, Delta a Enugu, kde podľa miestnych médií zomrelo vyše 70 ľudí.

V susednom nigérijskom štáte Benue hlásili v posledných dňoch vyše desať nevysvetlených úmrtí. Percento imunizácie ľudí voči žltej zimnici je v mnohých častiach Afriky stále nízke, hoci vakcína je takmer 100-percentne účinná. Koronavírus si vyžiadal v Nigérii 1160 životov a nakazilo sa ním 64.336 ľudí, ale tieto počty sú zrejme pre nedostatočné testovanie nepresné. Medzinárodné zdravotnícke orgány teraz vyzývajú na úplné obnovenie imunizácie po celom svete, aby sa ochránili životy.

"Na rozdiel od ochorenia COVID-19 máme nástroje a poznatky, ako zastaviť také choroby ako detská obrna a osýpky," vyhlásil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "To, čo potrebujeme, sú finančné prostriedky a odhodlanie použiť tieto poznatky a nástroje v praxi. Ak to urobíme, životy detí budú zachránené," dodal Tedros.