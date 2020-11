Viacero vakcín proti KORONAVÍRUSU je v poslednej fáze klinického skúšania: Prinášajú nádejné výsledky

Zamestnankyňa drží novú vakcínu v ústave epidemiologického a mikrobiologického výskumu Nikolaja Gamaleja v Moskve

Zdroj: TASR/AP

Svet zúfalo čaká na vakcínu, ktorá ľudí ochráni pred nákazou novým koronavírusom. Obrovské nádeje sa vkladajú do americko-nemeckej očkovacej látky od firiem Pfizer a BioNTech a do vakcíny, ktorú vyvinul Jennerov inštitút pri Oxfordskej univerzite v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca. Nielen ich vakcíny, ale i ďalšie by mali byť dostupné do konca roka. Ktoré to sú?