ONLINE Súboj o Biely dom je tesný: Biden získa Wisconsin, Trump napadol výsledky na súde

21:52 Kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala súd o pozastavenie sčítania hlasov v Pensylvánii. Republikánski pozorovatelia vraj nemajú prístup k sčítaniu a chcú, aby sa situácia sprehľadnila. Pensylvánia patrí ku kľúčovým štátom pre úspech v prezidentských voľbách, víťaz tam získa 20 voliteľov, pričom pre celkové víťazstvo je potrebných najmenej 270 voliteľov.

21:50 Väčšina voličov v Portoriku sa v nezáväznom referende vyslovila za to, aby sa toto tzv. nezačlenené územie USA stalo štátom americkej Únie. Referendum sa konalo v utorok - v deň volieb prezidenta USA - a za nový štatút tohto karibského ostrova sa v ňom vyslovilo viac ako 52 percent voličov.

21:25 Výsledok prezidentských volieb v USA stále nie je známy, osud jedného z prezidentských kandidátov je však už jasný - raper Kanye West ich určite nevyhral. Ako v stredu informovala agentúra AFP, získal približne 60.000 hlasov z 12 amerických štátov, v ktorých sa mu podarilo splniť všetky právne náležitosti a stať sa kandidátom volieb.

20:45 Kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiada o 21:30 SEČ vo Filadelfii tlačovú konferenciu k voľbám. V Michigane podala súdnu žalobu a žiada zastavenie sčítania hlasov v tomto severoamerickom štáte. Trump pohrozil už predtým, že sa obráti na súdy. Jeho kampaň dnes ohlásila, že požiada kvôli údajným podvodom o prepočítanie hlasov vo Wisconsine.

Michigan, ktorý má 16 voliteľov, a Wisconsin s desiatimi voliteľmi patrí ku kľúčovým štátom, ktoré môžu rozhodnúť o víťazovi. Trumpova kampaň dnes oznámila, že v Michigane nechá "skontrolovať hlasovacie lístky, ktoré prišli otvorené". Šéf kampane Bill Stepien tiež vyhlásil, že kampaň "nedostala možnosť riadneho prístupu na mnohé miesta, kde sa hlasy sčítajú, aby mohla dohliadnuť na otváranie obálok a na proces započítavania hlasov, ako to zabezpečuje michiganský zákon".

20:30 Kampaň úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa bude okamžite požiada o prepočítanie hlasov v kľúčovom štáte Wisconsin, aj keď konečné výsledky prezidentských volieb tam zatiaľ nie sú známe. Informovali o tom v stredu spravodajská televízia CNN a agentúra Reuters.

"Z viacerých okresov vo Wisconsine prišli správy o nezrovnalostiach, ktoré vyvolávajú vážne pochybnosti o platnosti výsledkov," uviedol vo vyhlásení manažér kampane Bill Stepien. Bližšie podrobnosti týkajúce sa údajných nezrovnalostí však neuviedol. "Prezident má nárok požadovať prepočet hlasov a my tak okamžite urobíme," dodal. Vo Wisconsine si zatiaľ demokratický kandidát Joe Biden udržiava pred Trumpom tesný náskok.

20:25 Prezidentský kandidát Demokratickej strany Joe Biden zvíťazil v štáte Wisconsin. Za víťaza ho vyhlásili televízna stanica CNN a agentúra AP. Podľa CNN dostal Biden 49,4 percenta hlasov, jeho republikánsky súper a úradujícu prezident Donald Trump získal 48,8 percenta hlasov. Wisconsin disponuje desiatimi voliteľmi.

19:30 Demokratický kandidát Joe Biden prevzal tesné vedenie v kľúčových štátoch Michigan a Wisconsin, zatiaľ čo úradujúci prezident Donald Trump si drží náskok v zvyšných troch kľúčových štátoch - Pensylvánii, Severnej Karolíne a Georgii, informuje agentúra DPA.

Orgány v Pensylvánii dosiaľ evidujú 2,5 až 3 milióny nezarátaných korešpondenčných hlasovacích lístkov, informovala televízna stanica CNN. Výsledky volieb v tomto štáte, ktorému prislúcha až 20 voliteľov, tak môžu byť známe až o niekoľko dní.

18:25 S prichádzajúcimi výsledkami hlasovania v amerických voľbách ubúda demokratom nádej, že získajú kontrolu nad Senátom, píše agentúra AP. Hoci víťaz ešte nie je jasný hneď v niekoľkých štátoch, vyzerá to, že si republikáni v Senáte udržia svoju krehkú väčšinu.

Američania v utorkových voľbách okrem nového prezidenta rozhodovali aj o rozložení síl v Kongrese. Kontrolu nad Snemovňou reprezentantov si doteraz držala Demokratická strana, naopak v Senáte majú väčšinu republikáni.

Obe strany vo voľbách bojovali o 35 kresiel. Republikáni obhajujú 23 mandátov a demokrati 12. Podľa stanice CNN zatiaľ majú demokrati istých 46 kresiel, republikáni 47. O víťazovi siedmich senátorských súbojov zatiaľ nie je rozhodnuté.

18:20 Sociálna sieť Twitter označila v stredu za zavádzajúci príspevok, ktorý na svojom konte zverejnil americký prezident Donald Trump a v ktorom sa vyjadril k nezrovnalostiam pri hlasovaní v prezidentských voľbách. Trump v predmetnom tvíte obvinil Demokratickú stranu svojho rivala Joea Bidena z toho, že sa mu snaží "ukradnúť" prezidentské voľby, ktorých výsledok je pritom stále neistý.

Twitter k tomuto Trumpovho príspevku pripojil upozornenie, že časť alebo celý obsah tohto tvítu je sporný a zrejme aj zavádzajúci. Obsah tohto tvítu sa už na osobnom účte republikánskeho miliardára nedá vidieť priamo - zobrazí sa až po zámernom kliknutí na zmienené upozornenie, ktoré ho prekrýva.

18:10 Prezident USA Donald Trump utrpí "krutú porážku", ak splní svoju hrozbu a na Najvyššom súde spochybní sčítanie hlasov odovzdaných v utorkových prezidentských voľbách. Konštatoval to v stredu právnik Bidenovho volebného štábu Bob Bauer.

Agentúra AFP citovala z Bauerovho vyjadrenia, v ktorom upozornil, že Trumpa "bude čakať jedna z najtrápnejších porážok, aké kedy prezident utrpel pred Najvyšším súdom", ak požiada o zneplatnenie hlasovacích lístkov započítaných po dni volieb, teda po 3. novembri.

17:22 Americká polícia zadržala v noci na stredu niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa po skončení hlasovania v prezidentských voľbách zapojili do pouličných protestov. Protestné akcie sprevádzané násilnosťami zaznamenali vo viacerých mestách USA.

Televízia Fox News pripomenula, že v obave pred násilnosťami a rabovaním zabezpečili stovky firiem a obchodov v rôznych častiach Spojených štátov svoje vchody a výklady. Obávali sa, že voľby a ich výsledok by mohli viesť k podobným incidentom, aké vypukli po násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda v máji tohto roka.

16:40 Voliči v americkom štáte Louisiana podporili v utorňajšom referende drvivou väčšinou hlasov dodatok, podľa ktorého nebudú môcť tamojšie súdy v budúcnosti vyhlásiť sprísnenie interrupcií za protiústavné. V štáte Colorado zase odmietlo v referende 59 percent voličov návrh, ktorý by zakázal podstúpiť interrupciu od počiatku 22. týždňa tehotenstva.

16:20 Možnosť odovzdať svoj hlas v prezidentských voľbách v USA využil zrejme rekordne vysoký počet voličov. Očakáva sa, že účasť určite prekročí hranicu 62 percent a bude tak najvyššia od 60. rokov 20. storočia.

Ak sa odhady potvrdia, pôjde o najvyššiu účasť od volebného duelu Johna Fitzgeralda Kennedyho a Richarda Nixona v roku 1960, ktorý vtedy podľa The American Presidency Project zmobilizoval 62,8 percenta voličov.

16:00 Slovinský konzervatívny premiér Janez Janša zablahoželal v stredu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k znovuzvoleniu napriek tomu, že Trump ani jeho vyzývateľ Joe Biden ešte neboli vyhlásení za jasného víťaza prezidentských volieb a zatiaľ neboli sčítané všetky odovzdané hlasy, uviedla agentúra AFP.

Janšu za predčasnú gratuláciu okamžite kritizovali viacerí predstavitelia Európskeho parlamentu (EP), uviedol portál euronews.com. "Je celkom jasné, že americký ľud si zvolil na ďalšie štyri roky Donalda Trumpa a Mikea Pencea," napísal na Twitteri Janša ako premiér krajiny, kde sa narodila americká prvá dáma Melania Trumpová.

14:45 Tohtoročné americké voľby dnes priniesli ďalšiu bezprecedentnú situáciu, keď sa nadránom americký prezident Donald Trump ešte pred potvrdením výsledkov v krátkom prejave vyhlásil za víťaza. Jeho prejav prenášali naživo všetky veľké televízne stanice, niektoré ale prenos z Bieleho domu prerušili ešte pred koncom Trumpovho príhovoru, aby divákom ihneď pripomenuli skutočný stav volebného súboja.

"Neradi do toho vstupujeme, ale povinnosť nás núti poznamenať, že keď (Trump) hovorí 'tieto voľby sme vyhrali, už sme vyhrali', tak sa to ani trochu nezakladá na faktoch," povedal moderátor MSNBC Brian Williams.

Prezidenta nenechala dohovoriť ani réžia NBC News, píše denník The New York Times. Moderátorka Savannah Guthrieová v reakcii na prezidentove predčasné slová o víťazstve uviedla, že viacero výrokov od hlavy štátu bolo "úprimne skrátka nepravdivých". Stanica CBS zase počas Trumpovho príhovoru do obrazu pripojila odkaz, že "CBS nemá predpoveď víťaza prezidentského súboja".

13:29 Sarah McBrideová, popredná obhajkyňa komunity LGBTQI, poľahky získala senátorský mandát vo voľbách v štáte Delaware, uviedla americká televízna stanica NBC. McBrideová sa tak stane prvou a zároveň jedinou štátnou senátorkou v USA a najvyššou transrodovou štátnou predstaviteľkou. "Dúfam, že táto noc ukáže členom komunity LGBTI, že v našej demokracii je dosť miesta aj pre nich," uviedla na sociálnej sieti Twitter 30-ročná McBrideová.

13:06 S prichádzajúcimi výsledkami hlasovania v amerických voľbách ubúda demokratom nádej, že získajú kontrolu nad Senátom, píše agentúra AP. Hoci víťaz ešte nie je jasný, hneď v niekoľkých štátoch, to vyzerá tak, že si republikáni v Senáte udržia svoju krehkú väčšinu.

Američania v utorkových voľbách okrem nového prezidenta rozhodovali aj o rozložení síl v Kongrese. Kontrolu nad Snemovňou reprezentantov si doteraz držala Demokratická strana, naopak v Senáte majú väčšinu republikáni.

12:22 Podľa čiastkových výsledkov utorňajších amerických prezidentských volieb vedie republikán Donald Trump v 23 štátoch a demokratický kandidát Joe Biden v 20, informovala v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na odhady amerických médií.

Podľa nich Trump zvíťazil aj v štátoch ako Florida, Texas, Indiana, Kentucky, Missouri a Ohio, kde vyhral aj v roku 2016.

Biden zvíťazil vo svojom domovskom štáte Delaware, ako aj v Kalifornii, New Yorku či metropole USA - Washingtone. Bývalý viceprezident zvíťazil aj v dôležitom štáte Arizona, kde Trump vyhral v roku 2016.

Výsledky zatiaľ nie sú známe v kľúčových štátoch Georgia, Michigan, Pensylvánia a Wisconsin. Ďalšími "nerozhodnutými" sú Aljaška, Nevada a Severná Karolína.

Nasleduje zoznam štátov so zodpovedajúcim počtom hlasov voliteľov, ktorých v nich kandidáti získali, na základe odhadov amerických médií vrátane CNN, Fox News, MSNBC / NBC News, ABC, CBS a The New York Times.



Donald Trump (213):



Alabama (9)

Arkansas (6)

Florida (29)

Idaho (4)

Indiana (11)

Iowa (6)

Južná Dakota (3)

Južná Karolína (9)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiana (8)

Mississippi (6)

Missouri (10)

Montana (3)

Nebraska (4)

Ohio (18)

Oklahoma (7)

Severná Dakota (3)

Tennessee (11)

Texas (38)

Utah (6)

Wyoming (3)

Západná Virgínia (5)



Joe Biden (238):



Arizona (11)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Havaj (4)

Illinois (20)

Kalifornia (55)

Maine (3)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

Minnesota (10)

Nebraska (1)

New Hampshire (4)

New Jersey (14)

New York (29)

Nové Mexiko (5)

Oregon (7)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virgínia (13)

Washington (12)

Washington D.C. (3)

12:09 V Michigane môže Donald Trump dúfať vo víťazstvo. Podľa spoločnosti Edison Research má súčasný prezident po spočítaní 79 percent hlasov 52 percent. Jeho rival Joe Biden má 47 percent.

12:05 Podľa Edison Research sú obaja kandidáti v Nevade tesne pri sebe: po sčítaní 85 percent hlasov majú Trump a Biden po 49 percentách.

11:48 V porovnaní s rokom 2016: Trump prehráva s bielymi mužmi. Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky spoločnosti Edison Research získal úradujúci Donald Trump v porovnaní s rokom 2016 medzi všetkými populáciami a rodovými skupinami - s výnimkou voličov bielych mužov..

11:45 Úradujúci prezident Donald Trump získal v Nebraske štyri hlasy voliteľov a jeden si pripísal jeho súper Joe Biden. Ten zvíťazil v štáte Maine na severovýchode USA. Zatiaľ tam však získal len tri zo štyroch hlasov voliteľov. O držiteľovi štvrtého hlasu sa stále rozhoduje. Informovala o tom agentúra AFP.

Vo väčšine štátov získa všetky hlasy voliteľov kandidát, ktorý v danom štáte získal väčšinu voličských hlasov. V štátoch Maine a Nebraska sa však časť hlasov delí podľa kongresových okrskov.

Po víťazstve v štáte Arizona, a zisku kongresových okrskov v Maine a Nebraske potrebuje Joe Biden získať už len dva zo štátov Michigan, Pennsylvánia, či Wisconsin s cieľom získať väčšinu hlasov voliteľov. Pre TASR to v stredu uviedol Robert Shapiro z Katedry politológie Kolumbijskej univerzity.

Biden podľa odhadov zvíťazil aj v štáte Havaj, kde sa volebné miesnosti zavreli ako jedny z posledných o 6.00 h SEČ.

11:22 Momentálny stav voliteľov u oboch kandidátov

11:14 Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová v stredu varovala, že po predčasnom vyhlásení sa Donalda Trumpa za víťaza prezidentských volieb čelia Spojené štáty "veľmi výbušnej situácii" a možnej kríze systému. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

11:00 Pensylvánia je jedným z troch tzv. Swing States, ktoré môžu nakoniec rozhodnúť o voľbách v USA. Demokratický guvernér Tom Wolf na Twitteri vysvetľuje, že v štáte USA ešte musí byť spočítaných viac ako milión poštových hlasov.

Trumpovi pogratuloval k víťazstvu prvý členský štát EÚ

10:56 Prvá krajina EÚ blahoželá Trumpovi k víťazstvu vo voľbách. Slovinský premiér Janez Janša už Trumpovi blahoželá k volebnému víťazstvu. "Je zrejmé, že Američania volili Trumpa a Penceho ďalšie štyri roky," tweetoval ako prvý šéf vlády EÚ. Trumpova manželka Melania je rodáčka zo Slovinska.

10:53 Republikán David Andahl, ktorý zomrel minulý mesiac vo veku 55 rokov na nákazu koronavírusom, bol zvolený do Snemovne reprezentantov v americkom štáte Severná Dakota. Informoval o tom v stredu denník The New York Post.

Andahl zomrel po tom, čo bol s chorobou COVID-19 hospitalizovaný asi štyri dni, uviedla jeho matka Pat Andahlová.

"Mal veľa citov pre svoj kraj... a chcel zlepšiť veci, jeho srdce patrilo farmárstvu. Chcel zlepšiť situáciu farmárov aj situáciu v uhoľnom priemysle," dodala Pat.

10:50 Počas prezidentských volieb v Spojených štátoch voliči v utorok súčasne rozhodovali o zástupcoch v Snemovni reprezentantov, kde podľa agentúry AP pravdepodobne dosiahnu väčšinu demokrati, ktorí v súboji s republikánmi momentálne vedú v pomere 180 ku 174.

10:32 Viacerí vysoko postavení predstavitelia Republikánskej strany a konzervatívni politickí komentátori sú znepokojení z vyjadrenia, v rámci ktorého sa americký prezident Donald Trump v stredu vyhlásil za víťaza prezidentských volieb. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.

Bývalý guvernér štátu New Jersey Chris Christie prezidentov príhovor označil za "nesprávny krok".

"Je to zlé strategické rozhodnutie, je to zlé politické rozhodnutie," povedal Christie. Bývalého republikánskeho senátora Pennsylvánie Ricka Santoruma Trumpove vyjadrenia "veľmi znepokojili". Použitie slova podvod je podľa neho nesprávne.

Konzervatívny politický komentátor a kritik Trumpa Ben Shapiro prezidentove vyjadrenia na sociálnej sieti označil za "hlboko nezodpovedné". Benjamin Ginsberg, právnik zastupujúci Republikánsku stranu, zase zdôraznil, že prezident Trump "by mal povoliť spočítanie všetkých hlasov".

10:19 Takto vyzerá aktuálny stav hlasovania podľa stanice Fox News

10:13 Očakávané obavy sa naplnili: Stovky ľudí zaplnili Washington, protestovali proti Trumpovi.

10:02 Americký hudobník a zabávač Kanye West, ktorý sa tiež uchádza o zvolenie v prezidentských voľbách, v utorok odovzdal hlas - samému sebe. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra DPA.

Muzikant na Twitteri napísal "WELP"- slangový výraz zlučujúci slová "well" a "help". K tomu pripojil svoju fotografiu pred mapou Spojených štátov ukazujúcou aktuálne volebné výsledky.

"KANYE 2024", dodal muzikant. Tým naznačil, že sa ešte nevzdáva a aj v budúcnosti sa chce o Biely dom uchádzať.

9:57 V jednom z okrskov v štáte Georgia prasklo vodovodné potrubie, hlasy by však nemali byt poškodene, ale preto ešte nie je Georgia spočítaná.

9:46 Víťazstvo úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa na Floride a v Texase potvrdzuje, že jeho vyzývateľ a demokratický kandidát Joe Biden nebude schopný zvíťaziť so ziskom prevažnej väčšiny hlasov voliteľov. Pre TASR to v stredu uviedol Robert Shapiro z Katedry politológie Kolumbijskej univerzity.

"Znamená to, že voľby budú značne závisieť od toho, čo sa stane v štátoch Michigan, Wisconsin a Pensylvánia," povedal. Zároveň dodal, že spočítanie všetkých hlasov v týchto štátoch si bude vyžadovať dlhší čas. Uvedené štáty patria do skupiny tzv. swing states s tradične vyrovnanou podporou oboch veľkých strán, ktorých hlasovanie je vo voľbách prakticky rozhodujúce.

9:10 Situácia vo vobách do Senátu vyzerá podľa Fon News takto:

8:54 Viacero kľúčových amerických štátov ešte čaká na výsledky prezidentských volieb a obe strany - republikáni a demokrati - sa zhodujú, že na určenie víťaza je potrebné spočítať ich hlasy. Informovala o tom v stredu stanica BBC.

8:52 Amerického prezidenta Donalda Trumpa podporilo v tohtoročných voľbách viac hispánskych voličov ako v roku 2016, medzi mladými Američanmi vedie Joe Biden, ukazujú predbežné výsledky exit pollu televízie CNN.

Trumpa podporila v štáte Florida takmer polovica hispánskych voličov, čo predstavuje nárast oproti 35 percentám v posledných prezidentských voľbách, keď sa postavil proti demokratickej kandidátke Hillary Clintonovej, ktorú v tomto štáte podporilo 62 percent voličov.

Trump sa vyhlásil za víťaza volieb

8:49 Šéf Bieleho domu a republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump na margo utorňajších volieb vyhlásil, že je pripravený na "veľkú oslavu".

"Tieto voľby sme vyhrali," vyhlásil Trump v mimoriadnom príhovore vo Východnej miestnosti Bieleho domu.

"Toto je podvod voči americkej verejnosti," povedal ďalej Trump a avizoval, že sa obráti na Najvyšší súd, aby spochybnil spočítavanie hlasov.

Agentúra AFP poznamenala, že Trump mal zrejme na mysli zastavenie spočítavania hlasovacích lístkov doručených poštou. Prezident USA totiž už mesiace bez akéhokoľvek dôkazu tvrdí, že hlasovanie poštou môže vytvoriť priestor pre volebné podvody.

8:33 Podľa prvých výsledkov utorňajších amerických prezidentských volieb vedie republikán Donald Trump v 23 štátoch a demokratický kandidát Joe Biden v 18, informovala v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na odhady amerických médií.

Podľa nich Trump zvíťazil aj v štátoch ako Florida, Texas, Indiana, Kentucky, Missouri a Ohio, kde vyhral aj v roku 2016.

Biden zvíťazil vo svojom domovskom štáte Delaware, ako aj v Kalifornii, New Yorku či metropole USA - Washingtone.

Výsledky zatiaľ nie sú známe v niekoľkých kľúčových štátoch ako Arizona, Georgia, Michigan, Pensylvánia a Wisconsin.

8:16 Trump sa doťahuje na Bidena v počte voliteľov

7:48 Volebný proces v amerických prezidentských voľbách pokračuje ešte viac ako mesiac po zatvorení volebných miestností, uviedla v stredu na svojej webovej stránke televízna stanica Fox News. Oficiálne výsledky môžu byť známe v priebehu niekoľkých dní až týždňov.

Trump obvinil demokratov, že sa snažia ukradnúť voľby

7:16 Americký prezident Donald Trump v stredu ráno na sociálnej sieti obvinil demokratov, že sa snažia "ukradnúť voľby" a vyhlásil, že očakáva svoje "veľké víťazstvo". Informovala o tom agentúra AFP.

"Sme na ceste k veľkému víťazstvu," povedal Trump. Krátko po tom, ako Biden svojim stúpencom oznámil, že očakáva svoje víťazstvo, Trump na Twitteri kritizoval demokratov za snahu "ukradnúť voľby".

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

"Nikdy im to nedovolíme urobiť. Hlasy nesmú byť odovzdané po tom, čo sa zatvoria volebné miestnosti," napísal Trump. Twitter jeho príspevok označil varovaním, že môže obsahovať sporné alebo zavádzajúce informácie týkajúce sa volieb.

7:03 Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden vyjadril presvedčenie, že je na dobrej ceste vyhrať utorňajšie prezidentské voľby v USA. Vyjadril sa tak pred svojimi stúpencami v meste Wilmington v štáte Delaware.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

7:00 Víťazom amerických prezidentských volieb v štáte Minnesota sa stal podľa agentúry AP demokratický kandidát Joe Biden. V Iowe zase Bidena porazil republikán Donald Trump, píše stanica Fox News. Oba tieto štáty patria medzi tzv. swing states, o ktoré zvádzajú tvrdý súboj obe hlavné strany.

Súčasný prezident Trump zvíťazil podľa AP aj v štáte Montana. CNN prognózuje Trumpovo víťazstvo aj v Georgii, kde sa však podľa nej ešte môže situácia vyvinúť v prospech Bidena.

Volebný tím Bidena po víťazstve v Minnesote verí, že sa mu podarí vyhrať aj v ďalších štátoch amerického Stredozápadu - Michigane a Wisconsine.

Bidenovi chýba už len 47 voliteľov

Podľa údajov denníka The Guardian má Biden už 223 hlasov voliteľov, čiže na víťazstvo vo voľbách mu chýba momentálne už len 47 hlasov.

6:48 Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v prezidentských voľbách zvíťazil v kľúčových štátoch Ohio a Texas. Za víťaza ho vyhlásila televízna stanica Fox News.

Víťazstvo Trumpa v Ohiu následne predpovedali aj ďalšie americké médiá vrátane stanice CNN.

Na Havaji, kde sa volebné miestnosti zatvorili o 19.00 h miestneho času (06.00 h SEČ), podľa Fox News zvíťazil demokrat Joe Biden. Havaj je už roky baštou demokratov.

Volebné miestnosti sú spomedzi všetkých amerických štátov teraz otvorené už len na Aljaške.

Biden aktuálne vedie v počte voliteľov pred Trumpom podľa stanice CNN v pomere 205 ku 136. Na zvolenie je potrebných minimálne 270.

6:25 Voľby sú zatiaľ pokojné, Biely dom je pripravený: Biden očakáva najvyššiu účasť v dejinách.

6:22 Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v prezidentských voľbách zvíťazil v kľúčových štátoch Ohio a Texas. Okrem toho získal štáty Michigane, Pennsylvániu a Wisconsine. Za víťaza ho vyhlásila televízna stanica Fox News.

Na Havaji, kde sa volebné miestnosti zatvorili o 19.00 h miestneho času (06.00 h SEČ), podľa Fox News zvíťazil demokrat Joe Biden. Havaj je už roky baštou demokratov.

6:20 Volebné miestnosti sú spomedzi všetkých amerických štátov teraz otvorené už len na Aljaške.

Biden aktuálne vedie v počte voliteľov pred Trumpom podľa stanice CNN v pomere 205 ku 136. Na zvolenie je potrebných minimálne 270.

6:19 Za víťaza amerických prezidentských volieb v dôležitom štáte Arizona vyhlásila televízna stanica Fox News v stredu ráno bývalého viceprezidenta Joea Bidena.

6:16 Podľa prvých výsledkov utorňajších amerických prezidentských volieb republikán Donald Trump aktuálne vedie v 17 štátoch, demokratický kandidát Joe Biden v 14.

Podľa spravodajskej stanice BBC Donald Trump získal štáty Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee, Západná Virgínia, Arkansas, Južná Dakota, Severná Dakota, Alabama, Južná Karolína, Louisiana, Nebraska, Utah, Missouri, Kansas, Wyoming a Mississippi.

Joe Biden získal Vermont, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Connecticut, Colorado, Nové Mexiko, New Hampshire, Illinois, Kalifornia, Oregon, štát Washington a Washington DC.

Podľa stanice Fox News Trump zrejme zvíťazil aj na Floride, ako jednom z najdôležitejších štátov, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku volieb.

6:07: Súčasný stav v boji o Senát.

Trump zvíťazil na Floride

5:42 Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v utorňajších prezidentských voľbách zvíťazil v kľúčovom štáte Florida. Za víťaza ho vyhlásila televízna stanica Fox News a víťazstvo v tomto štáte následne deklarovala aj Trumpova kampaň.

Ide o významný zisk, pretože ak by na Floride vyhral demokrat Joe Biden, Trump by stratil šancu na opätovné zvolenie, komentovala Fox News.

"Prezident Trump vyhral na Floride," napísala na Twitteri Trumpova volebná kampaň, ktorej vyjadrenie citovala agentúra AFP.

Biden aktuálne vedie v počte voliteľov pred Trumpom podľa stanice CNN v pomere 192 ku 114. Na zvolenie je potrebných minimálne 270.

5:34 Demokrat Joe Biden podľa prognóz zvíťazí v štáte Illinois, ktorý disponuje 20 hlasmi voliteľov. Informovala o tom v stredu ráno stanica Sky News.

Americké médiá vyhlásili Bidena za víťaza v štáte New Hampshire. V štáte Iowa viedol pri 40 percentách zrátaných hlasov Biden pred Trumpom v pomere 57 ku 41 percent hlasov. Biden podľa prognóz zvíťazí v Kalifornii, Oregone a v štáte Washington.

Donald Trump si naopak na svoje konto pripísal štát Idaho.

5:33 Biden aktuálne vedie v počte voliteľov pred Trumpom podľa stanice CNN v pomere 192 ku 108. Donald Trump má však náskok vo viacerých kľúčových štátoch vrátane Floridy. Televízia Fox News už prognózovala, že Trump sa stane víťazom volieb na Floride, ktorá disponuje hlasmi 29 voliteľov.

5:33 Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v utorňajších prezidentských voľbách zvíťazil v kľúčovom štáte Florida. Za víťaza ho vyhlásila televízna stanica Fox News.

5:28 Trumo vedie v Pennsylvanii, ale náskom nemá veľký.

5:22 Opakovanie roku 2016?

Televízni experti v USA priniesli prvé paralely s voľbami pred štyrmi rokmi. Výsledky sú v skutočnosti zatiaľ prevažne zhodné, ŽIADNY federálny štát nemohol byť prevzatý z príslušným oponentom.

Ale: Stále chýbajú rozhodujúce štáty!

5:19

5:13 Obhajca úradu amerického prezidenta Donald Trump podľa stanice Fox News rovnako ako pred štyrmi rokmi zvíťazil na Floride. Získal tak ďalších 29 voliteľov a uspel v prvom z kľúčových súbojov, ktoré môžu rozhodnúť o výsledku prezidentských volieb. Prieskumy pritom na Floride predpovedali úspech jeho demokratickému rivalovi Joeovi Bidenovi.

4:53 Demokratická strana si podľa odhadu staníc Fox News a NBC udrží väčšinu v Snemovni reprezentantov. Budúci pomer síl v Senáte zatiaľ nie je jasný. Okrem prezidenta Američania volia 435 kongresmanov a 35 senátorov. Svoje kreslo už obhájili doterajší vodca republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell či spojenec prezidenta Donalda Trumpa Lindsey Graham. V Colorade republikáni o jedného senátora prišli, v Alabame ale na úkor demokratov jedno kreslo získali.

Projekcia CNN o priebežnej situácii v Kongrese

4:47 V Severnej Karolíne, ktorá tiež patrí k rozhodujúcim štátom, sú sily oboch súperov prakticky vyrovnané, píšu americké médiá.

Agentúra AP uviedla, že v Kansase a Missouri zvíťazil Trump. Americké médiá Trumpa vyhlásili za víťaza aj v štáte Utah.

Medzičasom sa výrazne znížil Bidenov náskok v počte voliteľov na 89 v pomere k 72, ktoré nateraz získal Trump, informovala televízia CNN.

04:40: Americký prezident Donald Trump usilujúci sa o znovuzvolenie v prezidentských voľbách vedie pred demokratom Joeom Bidenom vo viacerých kľúčových štátoch - Texase, Ohiu, Georgii, na Floride, v Pennsylvánii, vo Wisconsine či v Michigane. Informovali o tom v stredu ráno stanice Sky News a CNN.