Voľby sú zatiaľ pokojné, Biely dom je pripravený: Biden očakáva najvyššiu účasť v dejinách

"V tomto roku bude voliť najviac v amerických dejinách," povedal Biden davu svojich stúpencov. Podľa neho sa dá očakávať, že vo voľbách bude hlasovať viac ako 150 miliónov ľudí. Uviedol, že voliči vo veku od 18 do 30 rokov prichádzajú voliť v stále väčšom počte a že 54 percent hlasov zatiaľ odovzdali ženy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Carolyn Kaster

Biden tiež kritizoval úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. "V mnohých veciach je pozadu. Jednou z nich je, že si myslí, že môže rozhodnúť, koho budú ľudia voliť. No hádajte, koho? To ľudia rozhodnú o tom, kto sa stane prezidentom! Musíme si len spomenúť, kým sme. Toto sú Spojené štáty americké," dodal. Na záver svojho vystúpenia oznámil, že z Filadelfie sa vráti domov do Wilmingtonu v štáte Delaware, kde strávi volebnú noc.

Voľby sú pokojné

Voľby majú zatiaľ pokojný priebeh, Biely dom sa napriek tomu pripravuje na nepokoje. V utorok o tom informovala americká televízia CNN. Biely dom je obkolesený vysokým plotom, ktorý bol nainštalovaný v noci na utorok. Orgány však neevidujú nijakú konkrétnu hrozbu, ide výlučne o preventívne opatrenie, uvádza CNN. Na možné protesty v Washingtone sa pripravujú aj obchody a podniky, ktoré si výklady zakrývajú preglejkami.

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Hlasovanie zatiaľ bez kybernetického narušenia

Americká Bezpečnostná agentúra pre kyberbezpečnosť a infraštruktúru (CISA) v utorok uviedla, že americké prezidentské voľby sprevádzajú len bežné technické a prevádzkové problémy, pričom doposiaľ neboli zaznamenané žiadne škodlivé kybernetické aktivity zamerané na narušenie hlasovania. Informovala o tom agentúra AP.

Vzhľadom na to, že sčítavanie všetkých odovzdaných hlasov potrvá ešte niekoľko dní, je však podľa CISA ešte príliš skoro robiť celkové závery ohľadne kybernetickej bezpečnosti volieb. Nemenovaný predstaviteľ agentúry CISA v tejto súvislosti novinárom povedal, že zatiaľ je situácia pokojná, čo sa však môže ešte zmeniť.

Predstaviteľ CISA ďalej varoval, že volebné systémy na lokálnej či štátnej úrovni by mohli čeliť problémom pri nahlasovaní výsledkov. Ak by takéto ťažkosti nastali, budú však s najväčšou pravdepodobnosťou súvisieť len s veľkou zaťaženosťou volebných internetových stránok množstvom návštevníkov, ktorí sa budú snažiť zistiť volebné výsledky.