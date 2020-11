Twitter zmazal účet bývalého Trumpovho poradcu Bannona pre násilný obsah

Spoločnosť uviedla, že Bannonov účet @WarRoomPandemic bol "natrvalo pozastavený pre porušenie pravidiel Twitteru", a to konkrétne ich politiky týkajúcej sa "glorifikácie násilia". Predtým, ako Twitter účet zablokoval, bol na ňom aj príspevok, v ktorom Bannon vyzýval na odrezanie hláv riaditeľovi Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopherovi Wrayovi a tiež hlavnému odborníkovi Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthonymu Faucimu. Bannon tvítoval, že by obom "nabodol hlavy na kopije" a vystavil v Bielom dome ako "varovanie federálnym byrokratom". Okrem Twitteru zverejnil video s takýmto odkazom aj na svojom účte na platforme YouTube, ktorá ho taktiež odstránila.

"Toto video sme odstránili pre porušenie našich pravidiel proti podnecovaniu násilia. V presadzovaní našej politiky bude v povolenom období naďalej ostražití," uviedol vo vyhlásení Alex Joseph, hovorca platformy YouTube, ktorú vlastní spoločnosť Google. Platforma však Bannonov účet nezablokovala, ako uviedla vyznáva totiž v tomto smere pravidlo troch napomenutí. Konto je tak stále aktívne, iba naň Bannon nemôže týždeň pridávať nijaké nové videá.

Bannona, ktorý je považovaný za jedného zo strojcov úspechu Donalda Trumpa v prezidentských voľbách z roku 2016, prepustili v auguste 2017 z funkcie hlavného stratéga Bieleho domu. Stalo sa tak pre časté spory, do ktorých sa dostával s prezidentom Donaldom Trumpom i predstaviteľmi jeho administratívy. Samotný Trump kritizoval Fauciho aj Wraya, ktorí sa verejne vyslovili proti jeho vyjadreniam o pandémii či zasahovaniu do amerických volieb zo strany zahraničia, pripomína DPA. Trump dokonca naznačil, že v prípade svojho znovuzvolenia do prezidentského úradu možno Fauciho odvolá.