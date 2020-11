Duel Trump vs. Biden ide do finále: USA čakajú voľby! Kandidáti obiehajú posledné mestá

Mimoriadne sú aj ďalšie okolnosti, ktoré svedčia o napätí v americkej spoločnosti. Zaznievajú varovania pred možnými násilnosťami, úrady a podniky sa pripravujú na možnosť povolebných nepokojov, zatiaľ čo občania v posledných mesiacoch v rekordnej miere nakupujú zbrane. Polarizáciu a vášne len posilňuje záplava dezinformácií. V USA sú tak predpoklady pre dramatický záver volebného cyklu.

Zdroj: SITA/Chip Somodevilla/Pool via AP

"Ešte nikdy neboli voliči postavení pred jasnejšiu voľbu medzi dvoma stranami, dvoma víziami," povedal prezident Trump na augustovom zjazde Republikánskej strany. Podobne sa pred niekoľkými dňami vyjadril Biden, podľa ktorého by kontrast v "súbore hodnôt" dvoch prezidentských kandidátov nemohol byť väčší.

Odohrali sa dôležité udalosti

Od minulej jari, kedy bývalý viceprezident ohlásil, že bude tretíkrát kandidovať na prezidenta, zažili USA sériu historických udalostí. Hlava štátu čelila ústavnej žalobe kvôli údajnému zneužitiu funkcie, krajinu zachvátila najväčšia vlna protestov za posledné dekády, rekordne ničivá sezóna požiarov na západe zdevastovala tisícky obydlí. A vypukla epidémia, ktorá nabúrala ekonomiku a spôsobila smrť najmenej 230-tisíc obyvateľov.

Zdroj: SITA/ AP

Všetky tieto udalosti sa premietli do predvolebného boja, však polemiky o konkrétnych politických plánoch v ňom trochu zatienilo vymedzovanie sa voči druhej strane. Biden kritizoval najmä prístup súčasnej administratívy k epidémii, ktorú prezident Trump od počiatku zľahčuje. Demokratický kandidát plánuje v prípade zvolenia zvýšiť dane pre korporácie a najbohatších Američanov alebo začať transformáciu ekonomiky súvisiacu s klimatickými zmenami, v jadre jeho kampane sú však sľuby o zjednocovaní krajiny a hájenie demokratických noriem. Biden od začiatku hovorí o "boji o dušu tohto národa".

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

Ešte markantnejší je trend u Trumpa, ktorý svojho rivala označuje za skorumpovaného či za bábku radikálnej ľavice a neustále prichádza s novými scenármi ohľadom jeho prípadnej vlády. Minulý týždeň napríklad vyhlásil, že Bidenove víťazstvo by znamenalo koniec "svadieb, Dňa vďakyvzdania, Vianoc i 4. júla". Pokiaľ ide o ciele pre ďalšie mandát, hovorí Trump o dokončení začatej práce a obnovenie stavu, ktorý nepresne označuje ako "najlepšia ekonomika v dejinách krajiny".

Aj preto sú tohtoročné voľby niektorými vnímané ako "referendum o Trumpovi". Podľa analytikov sa dynamika vzťahuje nielen na voľbu prezidenta, ale aj na súbežne prebiehajúci výber poslancov Kongresu. Američania okrem hlavy štátu zvolia tiež 35 senátorov a celú novú Snemovňu reprezentantov.

Demokrati by mohli ovládnuť obe komory Kongresu

Zatiaľ majú viac dôvodov na optimizmus stúpenci Demokratickej strany, ktorá by podľa modelov mohla od budúceho roka ovládať obe komory Kongresu. Demokratovi Bidenovi zase prieskumy prisudzujú približne osembodové vedenie v preferenciách na úrovni celých USA, pričom jeho náskok sa od jari mení len minimálne. Lenže v prezidentskej voľbe rozhodujú hlasy tzv. voliteľov, ktoré sa kandidátom prideľujú za víťazstvo v jednotlivých štátoch. Aj pri prepočte vyznievajú aktuálne čísla lepšie pre Bidena, prieskumy však nemožno brať ako predpoveď výsledku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Obavy z koronavírusu

Vývoj je nevyspytateľný aj v dôsledku organizácie volieb, ktorú poznačili obavy zo šírenia koronavírusu. Pandémie priniesla boom korešpondenčného hlasovania, s ktorým sa spájajú potenciálne prieťahy pri vyhlasovaní výsledkov. Hlasy odovzdané na diaľku sa sčítajú ťažšie ako tie z volebných miestností, navyše v niektorých štátoch môže proces začať až v utorok. Zároveň platí, že o korešpondenčné hlasovacie lístky bol väčší záujem medzi demokratmi, v závislosti na harmonograme ich sčítania sa tak môžu výsledky počas procesu vyhlasovania výrazne meniť a nie je vylúčené, že v dôležitých štátoch ako je Michigan alebo Pensylvánii nebude o víťazovi jasno celé dni.

Ak by napríklad niektorý stáť hlásil veľmi tesný výsledok a zároveň by bol kľúčový pre vyústenie celého súboja o Biely dom, možno očakávať protesty a právne kroky. Okolo pravidiel volieb sa už rad týždňov vedú naprieč USA desiatky súdnych sporov a najnovšie napríklad republikáni v Texase požadujú zneplatnenie viac ako 100-tisíc hlasov odovzdaných v Houstone.

Ľudia v USA hlasujú už niekoľko týždňov, jednak na diaľku, jednak v predčasne otvorených volebných miestnostiach. Špekuluje sa o tom, že volebná účasť by tento rok mohla byť najvyššia za posledné dekády. V roku 2016 dosiahla 55,5 percenta, keď hlasovalo bezmála 140 miliónov ľudí. Tento rok sa do volieb už pred hlavným termínom zapojilo okolo 100 miliónov Američanov.

Časový plán volieb a informácie

Oprávnení voliči v 50 štátoch a vo Washingtone D.C. budú hlasovať za kandidáta na prezidenta za a za jeho podpredsedu.

Kedy sa otvoria volebné miestnosti v USA?

Tento rok už kvôli koronavírusovej pandémii hlasoval poštou nadpriemerný počet Američanov. Pre ľudí, ktorí chcú hlasovať v deň volieb, sa prvé volebné miestnosti otvárajú v utorok ráno o 0:00 hod. (miestneho času) – ako napríklad v dedine Dixville Notch v štáte New Hampshire.

Kedy sa volebné miestnosti v USA uzatvoria?

Hlasuje sa celkovo v šiestich rôznych časových pásmach, a preto sa väčšina volebných miestností zatvára v stredu ráno medzi 1. a 4. hodinou stredoeurópskeho času.

V domovskom štáte Joe Bidena v Delaware sa volebné miestnosti zatvárajú o 2:00, v domovine Donalda Trumpa v New Yorku o 3:00 nášho času. V Kalifornii, Oregone a na Havaji o 5:00 Voľby sa skončia v najsevernejšom štáte Aljaška. Tam sa volebné miestnosti zatvárajú podľa našich hodin o 4.00 ráno 4. novembra.

Kedy možno očakávať výsledok?

Prvé predpovede o polnoci: Zainteresovaní pozorovatelia volieb v tejto krajine si môžu nastaviť budík na polnoc, pretože potom sa začína maratón predpovedí. Ak chcete spať dlhšie, ale stále chcete byť pritom v rozhodujúcej chvíli, mali by ste sa zamerať na 5:00. V roku 2012 bol výsledok známy o 5.15 h po hlasovaní v najľudnatejšom štáte Kalifornia. V roku 2016 bol výsledok známy o niečo neskôr.

Môže trvať nejaký čas, kým bude známy oficiálny konečný výsledok. V januári Kongres oficiálne oznamuje výsledok volieb.

Prečo sa volí v utorok v novembri?

Americký prezident sa volí v utorok v novembri už viac ako 160 rokov. Prezidentské voľby sa konajú každé štyri roky - a volebným dňom je vždy utorok po prvom novembrovom pondelku. Ale prečo je to tak?

V roku 1845 stanovil Kongres USA na utorok jednotne voľbu voliteľov v Spojených štátoch, ktoré v tom čase pozostávali iba z 28 štátov. Existujú pre to organizačné a politické dôvody: Vo vtedajšej poľnohospodárskej krajine Amerike by mal byť deň volieb načasovaný tak, aby už bola pozbieraná úroda. Potom nesmel v zime padnúť dátum, aby voličom z prevažne vidieckych oblastí nebolo z dôvodu zlého počasia zabránené v ceste do ďalekej volebnej miestnosti.

Zákonodarcovia vylúčili nedeľu, pretože to bol deň Pána pre veriacich Američanov. Pondelok sa považoval za cestovný deň, pretože v tom čase ste si väčšinou mohli voliť iba v hlavnom meste okresu.