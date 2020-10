KORONAVÍRUS V Nemecku pribudlo rekordných takmer 15-tisíc prípadov infekcie

Za utorok pribudlo v Nemecku 14.964 novoinfikovaných, čo je výrazne viac ako ich hlásili v utorok (11.409). Predošlý rekord zo soboty predstavoval 14.714 novonakazených. Cez víkend Nemecko navyše prekonalo hranicu viac než 10.000 úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom. Od vypuknutia pandémie bolo tak v krajine potvrdených už 449.275 prípadov nákazy. Od začiatku pandémie evidujú v Nemecku 10.098 obetí na životoch, za posledných 24 hodín ich pribudlo 27. Z ochorenia COVID-19 sa podľa odhadov RKI uzdravilo približne 326.700 ľudí.

V hlavnom meste Berlín presiahol v stredu denný prírastok nakazených po prvý raz viac ako 1000. Od vypuknutia pandémie hlásili v nemeckej metropole už 28.063 pozitívne testovaných osôb. Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier v utorok uviedol, že počíta s tým, že do konca týždňa môže denne pribúdať až 20.000 nakazených. Počet novoinfikovaných totiž podľa jeho slov každý deň stúpa o zhruba 70 percent v porovnaní s údajmi z minulého týždňa, napísal denník Die Welt.

Ako vyplýva z príslušného dokumentu nemeckej vlády, ktorý mala k dispozícii DPA, v krajine plánujú od 4. novembra až do konca budúceho mesiaca zatvoriť reštaurácie a bary s výnimkou donášok jedál. Medzi ďalšie navrhované opatrenia patrí zavedenie limitov na stretávania sa ľudí na verejnosti na najviac z dvoch domácností, ako aj výrazné obmedzenia domáceho turizmu. Zatvorené by tak po novom boli aj kiná, divadlá a športové zariadenia, ako napríklad telocvične či plavárne. Školy i centrá starostlivosti o deti by zostali otvorené, museli by však zaviesť nové hygienické pravidlá. O spomínaných zmenách v pandemických opatreniach má v priebehu stredy rokovať kancelárka Angela Merkelová s premiérmi 16 spolkových krajín Nemecka.